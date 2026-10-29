باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کتبی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۵ نفر در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ثبت نام کرده‌اند.

آزمون کتبی در ۶۵ رشته یا مجموعه رشته در گروه رشته‌های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی امروز برگزار می‌شود.

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از ساعت ۱۸ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ است و در نهایت کلید نهایی از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ ادامه داشت و فرصت مجدد ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک در روز‌های ۵ مهرماه ۱۴۰۵ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ارائه شد.

براساس برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پزشکی، توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) از روز دوشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا روز گذشته چهارشبنه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ ادامه داشت.