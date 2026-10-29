باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا عارف با اشاره به چالش کم‌آبی در استان یزد گفت: با بهره‌برداری از طرح آبی استان در این سفر، ضرورت پیگیری جدی‌تر موضوع تأمین آب و رفع مشکلات مرتبط با آن مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

در جریان سفر یک‌روزه معاون اول رئیس جمهور، یکی از مخازن ذخیره‌سازی آب و یک واحد آموزشی افتتاح می‌شوند.

نشست مشترک شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از دیگر برنامه‌های محوری این سفر است که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با هدف بررسی مسائل کلان، ارزیابی نیاز‌های عملیاتی و تسریع در روند پیشبرد طرح‌های عمرانی و زیربنایی استان برگزار می‌شود.

همچنین، نشست‌های تخصصی جداگانه‌ای با حضور نخبگان، فرهیختگان و فعالان بخش خصوصی استان پیش‌بینی شده است تا حاضران به‌صورت بی‌واسطه، مطالبات، ایده‌ها و دغدغه‌های تخصصی خود را در راستای شتاب‌بخشی به روند توسعه همه‌جانبه استان با معاون اول رئیس‌جمهور در میان بگذارند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با تثبیت منابع آبی خرسان و زاینده‌رود بتوان زمینه پایداری تأمین حداقل آب مورد نیاز استان را فراهم کرد تا مردم از این بابت دغدغه و نگرانی نداشته باشند و بتوانند از این امکان بهره کامل ببرند.

این مخزن دارای ۲ هزار متر خط انتقال ورودی است و برای احداث آن، ۳۸ هزار مترمکعب خاک‌برداری، هزار و ۱۰۰ تن آرماتورگذاری، ۱۶ هزار مترمربع قالب‌بندی و ۹ هزار مترمکعب بتن‌ریزی انجام شده است.

جمعیت تحت پوشش این پروژه ۱۴۰ هزار نفر است و هزینه اجرای آن ۳۶۰ میلیارد تومان و ارزش روز آن هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

عارف، صبح پنجشنبه برای افتتاح چند طرح و شرکت در نشست شورای اداری و گفتگوی دولت و بخش خصوصی به یزد سفر کرده است.