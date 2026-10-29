باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم

پاسخ‌های صریح علی معموری به افسر سابق موساد و تحلیلگران حامی اسرائیل که به مذاقشان خوش نیامد و بارها سخنانش را قطع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی معموری تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با یک افسر سابق موساد و تحلیلگران حامی اسرائیل، پاسخ‌های صریح داد که به مذاق آنان خوش نیامد و بارها سخنانش قطع شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
young journalists club

اعتراف کارشناس صهیونیستی به قدرت و توان حزب الله لبنان +فیلم

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
young journalists club

تطهیر جنایات رژیم صهیونیستی توسط بی‌بی‌سی + فیلم

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
young journalists club

دفتر بی‌بی‌سی به رنگ خون در آمد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم
۸۷۹

چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
۳۴۰

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم
۲۷۴

 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم
۲۷۳

مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم
۲۶۱

 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha