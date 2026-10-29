\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0648\u0631\u06cc \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0627\u0641\u0633\u0631 \u0633\u0627\u0628\u0642 \u0645\u0648\u0633\u0627\u062f \u0648 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06af\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0631\u06cc\u062d \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0630\u0627\u0642 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0634 \u0646\u06cc\u0627\u0645\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646\u0634 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0