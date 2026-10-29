باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - شهابی مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دست‌اندازی به حریم و بستر منابع آبی، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، مخاطرات جانی و مالی سنگینی را در زمان وقوع بارندگی‌ها به همراه دارد، گفت: با پایش‌های مستمر و گشت‌های شبانه‌روزی گروه‌های گشت و بازرسی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تعداد ۲۵۴ مورد تصرف غیرمجاز در سطح مجاری آبی استان شناسایی و متناسب با آن، اخطاریه‌های قانونی و لازم‌الاجرا برای متخلفان صادر شده است.

او به تشریح رویکرد این مجموعه در نحوه برخورد با متصرفان پرداخت و افزود: اولویت نخست ما همواره تبیین خطرات، گفت‌و‌گو و اقناع متصرفان بوده است؛ بر همین اساس و با همراهی جوامع محلی، ۳۴ مورد رفع تصرف به‌صورت کاملاً داوطلبانه صورت گرفته است. با این حال، در مواردی که همکاری لازم صورت نگرفته، اقدامات قانونی با قاطعیت دنبال شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون ۶۳ پرونده در مرحله اخذ احکام قضایی قرار دارد و تاکنون ۲۷ مورد از احکام قطعی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی اجرا و تعیین‌تکلیف شده است.

شهابی در ادامه با ارائه آمار جامع عملکرد دو سال اخیر اظهار کرد: در مجموع طی دو سال گذشته، ۲۷ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌های استان آزادسازی شده است که از این میزان، حدود ۲۳ هکتار دارای کاربری کشاورزی غیرمجاز بوده است. تمامی این عملیات‌ها با هدف بنیادینِ بازگرداندن رودخانه‌ها به وضع سابق و تضمین عبور ایمن و بدون مانع سیلاب‌های فصلی به انجام رسیده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌ها و پیچیدگی‌های کار در این حوزه تصریح کرد: تداخلات حقوقی، تنش‌های اجتماعی محلی و محلی را از عمده‌ترین موانع در فرایند بازگشایی و رفع تصرفات به شمار می‌روند که عبور از آنها نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های متولی است.

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او همچنین استقرار مدیریت داده‌محور را یکی از راهبرد‌های نوین این مجموعه دانست و گفت: به‌منظور ثبت دقیق وضعیت رودخانه‌ها، جلوگیری از تعرضات جدید و ایجاد شفافیت کامل، بانک اطلاعات جامع مجاری آبی استان در بستر سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه‌ها (سامیر) تشکیل و به‌روزرسانی شده که ابزاری کارآمد در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و پاسخگویی به استعلامات است.

شهابی بخش مهمی از توفیقات این حوزه را مرهون اقدامات بازدارنده و ارتقای سطح آگاهی عمومی برشمرد و بیان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه دهیاران سراسر استان، ارتباط مستمر با رسانه‌ها و تولید محتوای آگاهی‌بخش در فضای مجازی، در کنار برپایی منظم میز‌های خدمت در مناطق مختلف برای پاسخگویی چهره‌به‌چهره به مطالبات مردم، سهم بسزایی در کاهش تصرفات و جلب مشارکت مردمی داشته است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در پایان با اشاره به آمادگی‌های فنی و اجرایی پیش از آغاز فصل بارندگی‌ها تأکید کرد: پایش مستمر سازه‌های تقاطعی و پل‌ها، ساماندهی و لایروبی نقاط حادثه‌خیز و مقاطع بحرانی رودخانه‌ها و همچنین پیگیری مستمر و طرح مصوبات در کمیته استانی کنترل و کاهش خطر سیل، جزو اولویت‌های راهبردی بوده تا استان پهناور خراسان جنوبی با کمترین خسارت، بیشترین بهره‌مندی را از نزولات جوی تجربه کند.