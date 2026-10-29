رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره دستور به معاونش برای آغاز مذاکرات صلح با ایران را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد به جی‌دی ونس، معاون خود دستور نداده است مذاکرات صلح با ایران را آغاز کند و گفت موضوع گفت‌وگوهای مورد اشاره، تأمین تجهیزات پزشکی بوده است.

ترامپ در پایگاه مشترک اندروز به خبرنگاران گفت: «آنها به کمک در زمینه تجهیزات پزشکی نیاز دارند.» او افزود ونس نظرش را درباره این موضوع پرسیده و به او گفته است: «اگر می‌خواهی این کار را انجام دهی، اشکالی ندارد!»

پیش‌تر، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی گفته بود که ونس به دستور ترامپ نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرده است تا مذاکرات صلح از سر گرفته شود.

منبع: بریکینگ نیوز 

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
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