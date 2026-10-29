\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0636\u0627 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0627\u06cc\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06f6 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06af\u06cc\u0645\u0631 \u062d\u0631\u0641\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0