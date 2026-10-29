باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مورد گیمرهای حرفه ای ایران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا احمدی، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حضور در برنامه تهران بیست گفت: در ایران ۶ میلیون گیمر حرفه‌ای داریم.

 

 

 

مطالب مرتبط
۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم
young journalists club

بازی Destroy All Humans ۲ عرضه خواهد شد

۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم
young journalists club

انتشار بازی بتلفیلد ۲۰۴۲ یک ماه به تاخیر افتاد

۶ میلیون گیمر حرفه‌ای در ایران + فیلم
young journalists club

سرعت رم در گیمینگ چقدر اهمیت دارد؟

پربیننده‌ترین‌ها
چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم
۸۷۹

چگونه می‌توان هزینه جنگ را برای اسرائیل افزایش داد؟ + فیلم

۰۶ . آبان . ۱۴۰۵
سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم
۳۴۰

سنگ تمام تحلیلگر ایرانی مقابل سه مدافع تمام‌قد اسرائیل! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم
۲۷۴

 پایان هیمنه آمریکا در غرب آسیا! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم
۲۷۳

مرندی: بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل ایران نیست، انسانیت است + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم
۲۶۱

 بن‌بست تنگه‌هرمز؛ گرانی سرسام‌آور سوخت و هزینه‌های زندگی، بلای جان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها! + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha