باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور اظهارکرد: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج–تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار–تهران در محدوده میدان معادن تا شهر قدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از حرکات ناگهانی و تغییر مسیر‌های غیرضروری خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور