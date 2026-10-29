رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در چهار محور مواصلاتی منتهی به تهران و بارش باران در برخی محور‌های هفت استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور اظهارکرد: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج–تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی همچنین محور شهریار–تهران در محدوده میدان معادن تا شهر قدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از حرکات ناگهانی و تغییر مسیر‌های غیرضروری خودداری کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک جاده
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