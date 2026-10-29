باشگاه خبرنگاران جوان - نشست ستاد مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل در صیانت از امنیت غذایی، تداوم خدمت‌رسانی و ارتقای آمادگی سازمانی در برابر بحران‌ها برگزار شد.

محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این جلسه با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: مجموعه جهاد کشاورزی همواره در خط مقدم تأمین امنیت غذایی و مواجهه با شرایط گوناگون قرار داشته است. در حوزه‌هایی نظیر مدیریت سوخت، پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دام و طیور و حفاظت از منابع طبیعی اقدامات پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب‌پذیری‌ها و حفظ پایداری خدمات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: مقابله مؤثر با بحران‌ها و شرایط حساس نیازمند هوشیاری مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان‌بخشی است و ارتقای سطح آگاهی و یکپارچگی سامانه‌ها در شرایط جنگی و بحرانی تضمین‌کننده ارائه بهنگام خدمات به مردم خواهد بود.

اصغری همچنین همبستگی و همراهی مردمی را سرمایه‌ای ارزشمند برای خنثی‌سازی تهدیدها و تقویت قدرت بازدارندگی کشور دانست.

حامد صفاری مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در ادامه با اشاره به گستردگی وظایف بخش کشاورزی از تأمین غذا تا پیشگیری از آفات و مدیریت مخاطرات اقلیمی، تصریح کرد: الزامات قانونی قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ بر پایش به‌موقع، هشدار پیرامون همه‌گیری‌های دامی و گیاهی و مدیریت پیامدهای خشکسالی تأکید دارد.

صفاری با یادآوری تجربه سیل سلماس بر آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات، بازگشت سریع مناطق آسیب‌دیده به شرایط عادی و لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و سریع برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست تأکید کرد.

وی در پایان بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، توان خیرین و مشارکت مردمی را از محورهای اصلی افزایش تاب‌آوری استان در مواجهه با حوادث برشمرد.