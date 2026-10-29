وزیر جنگ آمریکا در بحبوحه تنش‌ها با ایران مدیر بخش راهبرد، طرح‌ها و سیاست‌گذاری در ستاد مشترک ارتش را از سمت خود برکنار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش نشریه «آتلانتیک»، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا سپهبد برت سیلویا، مدیر بخش راهبرد، طرح‌ها و سیاست‌گذاری در ستاد مشترک ارتش را از سمت خود برکنار کرد.

یکی از مقامات پیشین ستاد مشترک ارتش با اشاره به نقش سیلویا به این نشریه گفت: «اکنون زمانی نیست که بخواهید فردی در جایگاه "J۵" (مدیر راهبرد و طرح‌ها) را از دست بدهید. این فرد به عنوان حلقه‌ای حیاتی میان نیرو‌های عملیاتی، سیاست‌های وزارتخانه و کاخ سفید عمل می‌کرد.»

سیلویا دومین ژنرالی است که در یک سال گذشته از این سمت کنار گذاشته می‌شود؛ پیش از او، سپهبد جوزف مک‌گی نیز ناچار به بازنشستگی شده بود.

برچسب ها: پنتاگون ، جنگ ایران
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