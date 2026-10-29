معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در جلسه امنیت غذایی استان بر ضرورت هوشیاری و برنامه‌ریزی پیشگیرانه در تأمین کالاهای اساسی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی، دولت با تمرکز بر تنظیم بازار، کنترل تورم و صیانت از معیشت مردم، تأمین پایدار نیاز‌های اساسی جامعه را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر رصد مستمر واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها و انبار‌های نهاده‌ها افزود: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل، روند توزیع نهاده‌های دامی، سوخت بخش کشاورزی و کالا‌های اساسی را پایش کنند تا زنجیره تولید و عرضه بدون وقفه ادامه یابد.

معاون استاندار گلستان همچنین از پیگیری برای رفع موانع حمل‌ونقل بار و انتقال نهاده‌ها خبر داد و تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای، زمینه تسریع در جابه‌جایی کالا‌ها و دسترسی به‌موقع مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: امنیت غذایی اولویت استان است و با تقویت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر بازار و همراهی بخش خصوصی، حفظ ثبات بازار و آرامش خاطر شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: استانداری گلستان

برچسب ها: امنیت غذایی ، تنظیم بازار
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