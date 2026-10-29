باشگاه خبرنگاران جوان - اسداله تیموری‌یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: استان مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی ارزشمند و تلاش شبانه‌روزی مرغداران زحمتکش، توانسته است از ابتدای امسال تا پایان مهرماه سهم‌بری ۱۲/۴۴ درصدی از کل جوجه‌ریزی کشور را به خود اختصاص دهد و همچنان پیشتاز زنجیره تأمین گوشت مرغ در سطح ملی باشد.

او با اشاره به ساختار تولید در واحد‌های پرورش استان، افزود: سهم جوجه‌ریزی مرغداران مستقل ۶۴/۵۵ درصد و سهم زنجیره‌های تولید ۳۵/۴۴ درصد از کل جوجه‌ریزی انجام‌شده در این مدت بوده است که این امر نشان‌دهنده پویایی و مشارکت همه‌جانبه تمامی بخش‌های تولیدی در استان است.

تیموری‌یانسری در ادامه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و لزوم پایداری تولید، به تمامی مرغداران استان هشدار داد و گفت: با توجه به ناترازی انرژی و احتمال قطع گاز در ماه‌های آتی، ضروری است تمامی واحد‌های مرغداری گوشتی استان نسبت به آماده‌سازی سیستم‌های دوگانه‌سوز، تأمین سوخت جایگزین گازوئیل اقدام نموده و پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت و وقفه در روند تولید گوشت سفید به عمل آورند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان افزود: تحقق این میزان جوجه‌ریزی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور، نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی و پایداری تولید و اشتغال دارد.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران