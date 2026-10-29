هواشناسی مازندران درباره فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی و ارتفاعات مرکزی استان هشدار زرد صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: با فعالیت سامانه بارشی از ظهر پنج‌شنبه ۷ آبان تا صبح شنبه ۹ آبان، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد در نیمه غربی و ارتفاعات مرکزی استان خواهیم داشت.

احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و کاهش دید و احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

توصیه می‌شود افراد عدم توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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