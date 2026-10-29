مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بافعالیت سامانه بارشی در استان از امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش متناوب ، وزش باد و کاهش دما در استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با فعالیت سامانه بارشی در استان، طی امروز تا اواخر وقت روز جمعه شاهد بارش متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود،

وی گفت:همچنین با توجه به هشدارهای نارنجی صادرشده طی فعالیت این سامانه و بویژه طی روز جمعه احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده های کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

قربانپور یادآور شد:از اوایل وقت روز شنبه موج بارشی از جو استان خارج شده و تا روز یکشنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان افزود:از نظر دمایی نیز از امروز، شمالی شدن جریانات و تداوم بارش ها در منطقه سبب روند کاهشی دما در استان شده که تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.