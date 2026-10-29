مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بافعالیت سامانه بارشی در استان از امروز تا اواخر وقت فردا شاهد بارش متناوب ، وزش باد و کاهش دما در استان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با فعالیت سامانه بارشی در استان، طی امروز تا اواخر وقت روز جمعه شاهد بارش متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد گاهی شدید در سطح استان خواهیم بود، 

وی گفت:همچنین با توجه به هشدارهای نارنجی صادرشده طی فعالیت این سامانه و بویژه طی روز جمعه احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها و همچنین مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده های کوهستانی استان وجود خواهد داشت.

قربانپور یادآور شد:از اوایل وقت روز شنبه موج بارشی از جو استان خارج شده و تا روز یکشنبه جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان افزود:از نظر دمایی نیز از امروز، شمالی شدن جریانات و تداوم بارش ها در منطقه سبب روند کاهشی دما در استان شده که تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت. 

برچسب ها: بارش باران ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
بارش باران در ۲۱ استان/ کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور از امروز
تقویت بارش‌ها و کاهش دما در استان‌های شمالی کشور
فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش کلیدی کشاورزی در پدافند غیرعامل/ امنیت غذایی خط مقدم مقابله با بحران‌هاست
بارندگی و کاهش دما از امروز در آذربایجان غربی
مرزهای بازرگان از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است
آخرین اخبار
مرزهای بازرگان از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است
بارندگی و کاهش دما از امروز در آذربایجان غربی
نقش کلیدی کشاورزی در پدافند غیرعامل/ امنیت غذایی خط مقدم مقابله با بحران‌هاست
جوان سلماسی برنده مدال طلا و جایزه ویژه در مسابقات بین‌المللی اختراعات انگلستان شد
۴۴۶ واحد نهضت ملی مسکن شهری در آذربایجان‌غربی تکمیل شد
انحراف از جاده پژو پارس در محور میاندوآب _ مهاباد ۴ مصدوم برجا گذاشت