باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه ماکو گفت: این سفر، اولین سفر از آذربایجان غربی به شماره می رود که در این سفر، ظرفیت های اقتصادی و مرزی استان بررسی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت‌های مرزی قابل توجه از مرزهای بازرگان و سرو است که در این سفر مورد بازدید قرار می‌گیرد.

مدنی زاده ادامه داد: از جمله اهداف دولت، توسعه دیپلماسی اقتصادی است که آذربایجانغربی از ظرفیت های بسیار خوبی در این ویژگی مهم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بازدید از ظرفیت های منطقه آزاد ماکو، با حضور در ارومیه و برگزاری جلسات مختلف، استان های را در حوزه های اقتصادی بررسی قرار خواهند داد.

منبع:ایرنا