ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی حدود ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد از منطقه وونسان به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه حدود ۱۲ موشک بالستیک کوتاه‌برد به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

به گفته ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، این موشک‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت محلی از منطقه وونسان در کره شمالی شلیک شدند. بررسی بیشتر درباره مسافت پرواز و سایر مشخصات این موشک‌ها همچنان ادامه دارد.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که نظارت و آمادگی نظامی خود را برای مقابله با احتمال شلیک‌های بیشتر افزایش داده است. ارتش این کشور همچنین در ارتباط با شلیک‌های اخیر، تبادل اطلاعات نزدیک با آمریکا و ژاپن را ادامه می‌دهد و در وضعیت آمادگی دفاعی قرار دارد.

این شلیک‌ها بیش از دو هفته پس از آن انجام شد که پیونگ‌یانگ در ۱۲ اکتبر موشک‌هایی را آزمایش کرد که به گفته مقام‌های کره شمالی، موشک‌های بالستیک تاکتیکی با هدف ارتقای یکی از اجزای مهم تسلیحاتی این کشور بودند.

منبع: یونهاپ 

برچسب ها: کره شمالی ، آزمایش موشکی
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