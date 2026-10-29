تأکید بر رسیدگی انقلابی به پرونده سوءقصد به روحانی در رشت

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، به‌همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با حضور در منزل حجت‌الاسلام محمدابراهیم رفعتی، از این روحانی مجروح عیادت و در جریان آخرین وضعیت سلامتی و روند درمان وی قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفعتی، از روحانیون خدوم و مردمی شهر رشت، عصر پنجشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۵ در محدوده مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) واقع در محله حافظ‌آباد رشت، توسط یکی از اراذل و اوباش هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفته و مجروح شده بود.

آیت‌الله فلاحتی از نخستین لحظات وقوع این حادثه تلخ، شخصاً و از طریق تماس تلفنی با همسر این روحانی، پیگیر وضعیت سلامتی و روند درمانی وی بوده‌اند.

وی همچنین در دیدار اخیر خود با حضرت آیت‌الله اعرافی مدیر محترم حوزه‌های علمیه کشور، این موضوع را به‌طور ویژه‌ای مطرح کردند که بلافاصله پس از آن، مدیر حوزه‌های علمیه کشور طی تماسی تلفنی با حجت‌الاسلام رفعتی، جویای حال وی شد و از ایشان دلجویی کرد.

در دیدار صمیمی امروز همچنین،حضرت آیت‌الله فلاحتی طی تماس تلفنی با حجت‌الاسلام والمسلمین یاری، مدیرکل جدید دادگستری استان گیلان، با اشاره به روحیه انقلابی دستگاه قضا، خواستار رسیدگی قاطع، سریع و انقلابی به پرونده این سوءقصد شد تا مایه عبرت هتاکان به حریم ارزش‌ها و مروجان امنیت جامعه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در این دیدار، ضمن تمجید از صبر و روحیه انقلابی حجت‌الاسلام رفعتی و خانواده محترم ایشان، برای این روحانی مجروح آرزوی صحت، سلامتی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت کرد.

منبع: روابط عمومی