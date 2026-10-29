دبیرستان دخترانه ۱۲ کلاسه بانو فرحناز طاهری، صبح امروز پنجشنبه ۷ آبان، با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در منطقه آزادشهر یزد افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرستان دخترانه ۱۲ کلاسه بانو فرحناز طاهری در منطقه آزادشهر یزد، صبح امروز پنجشنبه هفتم مهرماه، همزمان با سفر یک‌روزه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به استان یزد با زیربنای بیش از ۲۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

این فضای آموزشی با مشارکت خیران و بهره‌گیری از اعتبارات دولتی احداث شده است؛ به‌طوری‌که ۷۰ میلیارد تومان از اعتبار اجرای این پروژه از محل کمک‌های خیّری و ۳۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

احداث و بهره‌برداری از این دبیرستان، گامی در راستای توسعه فضا‌های آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تحصیلی در شهر یزد به شمار می‌رود؛ پروژه‌ای که با مشارکت بخش خیری و دولت، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان دختر از فضای آموزشی جدید را فراهم می‌کند.

مدرسه دخترانه بانو فرحناز طاهری با برخورداری از ۱۲ کلاس درس، به مجموعه فضا‌های آموزشی استان یزد افزوده شده است. مشارکت خیران در اجرای چنین پروژه‌هایی، از ظرفیت‌های مهم توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کمک به تأمین فضا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

افتتاح این دبیرستان در جریان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به استان یزد انجام شد؛ سفری که در چارچوب آن، برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان پیگیری می‌شود.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: مدرسه خیری ، معاون اول رئیس جمهور ، مدارس یزد
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