فاتح اربکان، رئیس حزب رفاه نو ترکیه در مصاحبه با برنامه «ترکیه از نمای نزدیک» شبکه سحر آذری گفت: آنچه امروز در جمهوری آذربایجان شاهد هستیم، یادآور حوادث ۲۸ فوریه در ترکیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاتح اربکان، رئیس حزب رفاه نو ترکیه و فرزند نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسبق این کشور، در مصاحبه با برنامه «ترکیه از نمای نزدیک» شبکه سحر آذری گفت: آنچه امروز در جمهوری آذربایجان شاهد هستیم، یادآور حوادث ۲۸ فوریه در ترکیه است.

 وی افزود: با وجود آنکه برخی از اعضای حزب حاکم امروز ترکیه، خود تلخی‌های ممنوعیت حجاب را چشیده‌اند و با وعده احیای حجاب بر سر کار آمدند و اقدامات لازم را نیز در این مورد انجام دادند، اما امروز متأسفانه در قبال جمهوری آذربایجان سکوت کرده‌اند. علاوه بر آن، منتقدان ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان را نیز مورد تعقیب قرار داده‌اند.

فاتح اربکان که به دلیل انتقاد از ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، از سوی باکو در فهرست سیاه قرار گرفته و ورودش به این کشور نیز ممنوع شده است، خاطرنشان کرد: برخلاف امر مسلم خداوند، کودکان و نوجوانان محجبه با چشمانی گریان اجازه ورود به مدارس را پیدا نمی‌کنند. این اقدام، ضد آزادی عقیده، ضد حقوق انسان و ضد آزادی تحصیل است و باید واکنش درخور به آن نشان داده شود؛ خصوصاً از سوی ریاست جمهوری ترکیه.

رئیس حزب رفاه نو (یئنی رفاه) ترکیه بر مبارزه برای حق حجاب تأکید کرد و گفت: ظلم هیچ‌گاه ابدی نیست و به طور حتم پایان می‌پذیرد؛ چرا که این اقدام آشکارا ضد حقوق انسان و ظلمی آشکار است. بار دیگر ممنوعیت حجاب را با قدرت محکوم می‌کنیم و خواستار رفع فوری آن هستیم. باید در چارچوب قانون و حقوق مبارزه کرد و در این راه از تلاش و اقدام سیاسی در چارچوب قانون نیز دریغ نکرد.

منبع: معاونت برون مرزی رسانه ملی

برچسب ها: جمهوری آذربایجان ، ممنوعیت حجاب
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