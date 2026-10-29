باشگاه خبرنگاران جوان - تأکید بر نقش علم در ساختن ایران قوی و افزایش اقتدار ملی، یکی از محور‌های مهم در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول سال‌های رهبری ایشان بوده است.

رویکردی که علم را یکی از پایه‌های اصلی قدرت کشور، استقلال ملی و نقش‌آفرینی در معادلات جهانی می‌داند. در همین چارچوب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب، در بخشی از پیام خود در پاسخ به نامه‌های دانشجویان که امروز منتشر شد، با ترسیم مسیری برای حرکت نسل جوان، بر پیوند میان علم، ایمان، تهذیب نفس و تلاش مضاعف برای تقویت ایران تأکید کردند.

ایشان در این بخش از پیام خود خطاب به دانشجویان فرمودند: «خود را به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت (ع) مجهّز کنید و با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان (عج)، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قلّه‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی ـ ایرانی هرچه بهتر و سریع‌تر محقّق شود.» ۱۴۰۵/۸/۶

در نگاه رهبر انقلاب، علم و دانش باید به توانایی واقعی برای حل مسائل کشور، تولید فناوری، افزایش قدرت ملی و گشودن مسیر‌های تازه پیشرفت تبدیل شود. تأکید بر کار و ابتکار مضاعف نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه برخورداری از دانش، زمانی می‌تواند به اقتدار ملی منجر شود که در عرصه عمل به محصول، فناوری، نوآوری و توانایی‌های راهبردی تبدیل شود.

این مضمون در پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به نخبگان علمی نیز با صراحت بیشتری در چارچوب جایگاه ایران در نظم جهانی مطرح شده بود. ایشان در این پیام تأکید کردند: «ایران قوی بر پایۀ اقتدار علمی و فنّاوری استوار است و این محور، یکی از مهم‌ترین مؤلّفه‌های نقش‌آفرینی ایران در معادلات و نظم جدید جهانی است.» ۱۴۰۵/۰۸/۰۴

با این توضیحات، فرمایش‌های اخیر رهبر فرزانه انقلاب، تصویری روشن از جایگاه علم در منظومه پیشرفت کشور ارائه می‌دهد؛ اینکه از یک سو، دانشجویان و جوانان به تجهیز خود به علم و حرکت در مسیر نوآوری فراخوانده می‌شوند و از سوی دیگر، اقتدار علمی و فناورانه به‌عنوان یکی از پایه‌های قدرت ایران معرفی می‌شود.

کشوری که در علوم پایه، فناوری‌های پیشرفته، صنایع دانش‌بنیان و حوزه‌های راهبردی به توانمندی بومی دست پیدا می‌کند، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی نیز از استقلال عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.

پیشرفت‌های دفاعی و موشکی، نمونه روشنی از تبدیل دانش به توانمندی راهبردی است. طراحی و ساخت انواع موشک‌های پیشرفته بومی، حاصل توانایی پیوند دادن پژوهش‌های نظری با مهندسی و تولید صنعتی است.

بنابراین، همان‌گونه که توسعه فناوری در پزشکی می‌تواند قدرت کشور را در حفظ سلامت جامعه افزایش دهد، پیشرفت در فناوری‌های دفاعی نیز می‌تواند ظرفیت بازدارندگی و دفاع ملی را تقویت کند؛ چه آنکه در جنگ اخیر با وضوح هرچه تمام، مشاهده کردیم.

توجه ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به این مسئله نیز در طول ۳۶ سال رهبری ایشان، در تأکید‌های مکرر بر تولید علم، حمایت از پژوهشگران، توسعه فناوری‌های نوین و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان نمود پیدا کرد؛ اینکه علم باید از مرحله آموزش و پژوهش عبور کند و در زندگی مردم، اقتصاد ملی و توانمندی‌های راهبردی کشور اثر بگذارد.

فناوری نانو یکی از نمونه‌های قابل اشاره در این زمینه است؛ حوزه‌ای که پیشرفت آن به شکل‌گیری ظرفیت‌های تخصصی، تربیت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و گسترش کاربرد‌های صنعتی و پزشکی وابسته بوده است. در گزارش‌های مربوط به جایگاه علمی ایران نیز از نانو به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم پیشرفت فناورانه کشور یاد شده است.

با همه اینها، باید به این نکته توجه داشت که ایران قوی، بدون علم پیشرفته و فناوری بومی قابل تصور نیست و تحقق این هدف نیز به تداوم مسیر پژوهش، میدان دادن به نخبگان، تقویت علوم پایه، توسعه فناوری‌های راهبردی و پیوند دادن دانش با نیاز‌های واقعی جامعه وابسته است.

علم زمانی به پشتوانه اقتدار ملی تبدیل می‌شود که از مرز‌های نظری فراتر برود و در اقتصاد، صنعت، سلامت، امنیت و زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. این همان مسیری است که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تأکید دارند.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران