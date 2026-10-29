باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های هند اعلام کردند در پی عبور طوفان حاره‌ای آرناب از سواحل شرقی این کشور، دست‌کم ۶ نفر کشته شدند و اختلال در شبکه برق برخی مناطق همچنان ادامه دارد.

روزنامه تایمز آو ایندیا به نقل از مقام‌های محلی، شمار کشته‌شدگان را ۹ نفر اعلام کرده است که بر اثر برق‌گرفتگی و فروریختن درختان و خانه‌ها جان باخته‌اند. با این حال، یک مقام دولت ایالت آندرا پرادش شمار رسمی قربانیان را ۶ نفر اعلام کرد.

طوفان آرناب که اداره هواشناسی هند آن را در رده طوفان‌های بسیار شدید و در سومین سطح بالای مقیاس خود طبقه‌بندی کرده بود، بامداد چهارشنبه در ایالت آندرا پرادش به خشکی رسید.

به گفته ان. چاندرا بابو نایدو، سروزیر ایالت آندرا پرادش این طوفان به دست‌کم ۱۵ هزار تیر برق آسیب زده است. بر اساس بیانیه دولت ایالتی، برق بیشتر مناطق وصل شده، اما اختلال در مناطق کوناسیم و گوداواری غربی ادامه دارد.

نایدو گفت پیشرفت فناوری به دولت کمک کرده است مناطق در معرض بیشترین خسارت را شناسایی کند و تلفات جانی و خسارات مالی را کاهش دهد.

همچنین یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال که ۲۰ خدمه در آن حضور دارند، در سواحل آندرا پرادش به گل نشسته و به دلیل مواج بودن دریا تا روز پنجشنبه همچنان متوقف مانده بود.

پیش از رسیدن طوفان، بیش از ۱۸۰ هزار نفر در ایالت‌های آندرا پرادش و اودیشا تخلیه شده بودند. شماری از مدارس تعطیل شدند و برخی خدمات قطار و پرواز نیز لغو شد.

طوفان آرناب بر فراز خلیج بنگال شکل گرفت؛ منطقه‌ای که از کانون‌های اصلی شکل‌گیری طوفان‌های حاره‌ای مرگبار در سواحل شرقی هند به شمار می‌رود.

منبع: رویترز