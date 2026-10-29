حکیم‌زاده گفت: در ۲ سال گذشته، با وجود شرایط دشوار کشور، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ فضای آموزشی و پرورشی با مشارکت خیرین به بهره‌برداری رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیم‌زاده، روز پنجشنبه در آیین افتتاح یک مدرسه خیری در یزد با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این دستاورد با حمایت‌های رئیس‌جمهور و پیگیری‌های معاون اول و همچنین مشارکت مردم و خیران نیک‌اندیش محقق شده است.

وی با قدردانی از خیران اظهار کرد: خیران در شرایط دشوار، کار بزرگی انجام دادند و اگر همراهی و حمایت آنان نبود، دستیابی به این توفیق امکان‌پذیر نمی‌شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به واگذاری مسئولیت دبیرخانه جشنواره هویت ایرانی ـ اسلامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی به استان یزد گفت: عملکرد خوب این استان موجب شد این مسئولیت مهم به یزد سپرده شود تا با مدیریت و راهبری همکاران، برنامه‌های این جشنواره در سراسر کشور اجرا شود.

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه ساخت فضای آموزشی به‌تنهایی برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت کافی نیست، افزود: رویکرد دولت چهاردهم این است که دانش‌آموزان در مدارس با استفاده از روش‌های نوین، فعال و گروهی آموزش ببینند و آموخته‌های آنان مبتنی بر مهارت‌هایی باشد که بتوانند در زندگی، کار و خدمت به میهن به کار بگیرند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در شرایط دشوار کنونی، بیش از ۹۰ درصد همکاران آموزش ابتدایی در برنامه‌های توانمندسازی مرتبط با روش‌های تدریس فعال و مبتنی بر کار گروهی، کاربرد فناوری و هوش مصنوعی و ایجاد محیط یادگیری مثبت آموزش دیده‌اند و برنامه‌های توانمندسازی معلمان همچنان دنبال می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم آموزش در دوران جنگ اظهار کرد: مدارس سرچشمه قدرت دانش‌بنیان ایران هستند و تمدن شکوهمند ایرانی ـ اسلامی نیز با خردورزی و علم‌آموزی توانسته است در برابر بحران‌ها ایستادگی کند.

حکیم‌زاده افزود: دانشمندان بزرگی که امروز موجب افتخار و عزت ایران هستند، مسیر رشد خود را از نیمکت‌های مدرسه و جریان آموزش آغاز کرده‌اند؛ از این رو، در دوران جنگ نیز همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا روند آموزش متوقف نشود.

وی ادامه داد: در آن شرایط، آموزش هم از طریق فضای مجازی و هم به‌صورت حضوری دنبال شد و سال تحصیلی جاری نیز با همین رویکرد آغاز شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همراهی‌ها، مسیر توسعه آموزش، ارتقای کیفیت یادگیری و توانمندسازی معلمان ادامه یابد.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، فضاهای آموزشی
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