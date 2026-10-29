باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهیل عیوضی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی را باید از دو منظر بررسی کرد از یک سو، با توجه به وجود حباب منفی حدود ۲۰ الی ۲۵ درصدی در برخی از این صندوق‌ها، افزایش دامنه نوسان می‌تواند به کشف قیمت و تعدیل فاصله قیمت معاملاتی با خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) کمک کند.

او افزود: از سوی دیگر، صندوق‌های اهرمی به دلیل ساختار خود ریسک بالاتری دارند و افزایش دامنه نوسان می‌تواند شدت و سرعت نوسانات قیمتی آنها را نیز افزایش دهد. بنابراین، این تغییر نیازمند مدیریت ریسک مؤثر، بازارگردانی مناسب و نظارت کافی است تا در صورت تشدید فشار فروش، روند نزولی صندوق‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا نکند.

این کارشناس بازار سرمایه در نهایت گفت: در مجموع، اگرچه افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود معاملات نیست و آثار آن به شرایط بازار و کیفیت مدیریت صندوق‌ها بستگی دارد، اما می‌توان آن را یکی از گام‌های اولیه برای آغاز مسیری دانست که در صورت اجرای صحیح و همراهی با مدیریت مناسب، می‌تواند به نتایج مطلوبی منجر شود.