رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از کشف طلاجات سرقتی از منزل مسکونی و دستگیری باند ۷ نفره سارقان در شهرستان بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادقی رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: در پی گزارش سرقت طلا از منزل مسکونی در شهرستان بیرجند، پیگیری و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با بررسی دقیق محل جرم و تحقیقات میدانی تصاویری از سارق در محدوده جرم به دست آورده که با هماهنگی مرجع قضایی، تعداد ۵ نفر سارق در این رابطه دستگیر و در ادامه بازجویی و تحقیقات فنی و پلیسی ۲ نفر مالخر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ صادقی بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی بعمل آمده به سرقت ۱۳۶ گرم طلا از منزل مسکونی اعتراف کردند و طلا‌های مسروقه نیز از مخفیگاه مالخر‌ها کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اشاره به تحویل طلا‌ها به مالباخته، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس