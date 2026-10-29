رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح با ایثار و فداکاری مثال زدنی به دنیا ثابت کردند هر گونه حمله به کشور پاسخ پشیمان کننده‌ای به دنبال خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دیدار با سرلشکر عبداللهی ضمن قدردانی از مجاهدت جان برکفان نیرو‌های مسلح در طول جنگ‌های دوازده روزه و رمضان خاطرنشان ساخت: دشمن صهیونی، آمریکایی با محاسبه غلط در خصوص مقاومت ملت ایران به کشورمان حمله کرد و به خیال خام خود منتظر سقوط نظام و اشغال کشور به دست وطن فروشان بودند، اما به فضل پروردگار حضور به موقع مردم مبعوث شده در خیابان و جانفشانی نیرو‌های مسلح در میدان و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب توهمات آنها را نقش بر آب کرد و همان‌گونه که قائد شهیدمان فرموده بودند که اگر جنگی شروع شود منطقه‌ای خواهد بود، اقدام به موقع نیرو‌ها مسلح در حمله به پایگاه‌های متجاوزین در خلیج فارس و بستن تنگه هرمز موجب تغییر معادلات جنگ به نفع ایران اسلامی شد.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باقری، موسوی و رشید، نقش میدانی سرلشکر عبداللهی به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی خاتم الانبیاء (ص) را در موفقیت عملیات‌های نیرو‌های مسلح بسیار موثر دانست و ابراز امیدواری کرد که در جایگاه ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز همچون گذشته در ارتقاء سطح آمادگی نیرو‌های مسلح و معیشت آنان موفق باشد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان همچون گذشته آمادگی دارد با همکاری ستادکل نیرو‌های مسلح نسبت به صیانت از نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور و پیشگیری از وقوع جرم در بین آنها اقدام نماید.

در این دیدار که شهبازی معاون اول و پارسا، مدیرکل حوزه ریاست سازمان حضور داشتند، سرلشکر عبداللهی ضمن تشکر از ابراز لطف رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تأکید بر ادامه تعاملات با سازمان جهت صیانت از نیرو‌های مسلح تاکید کرد: بحمداللَّه نیرو‌های جان برکف ما امروز از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و در صورت هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن با پاسخ دندان شکن و به مراتب سهمگین‌تر از جنگ‌های دوازده روزه و رمضان رو‌به‌رو خواهند شد.

منبع: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح
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