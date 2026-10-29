مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان از تصویب رویه ملوانی برای بنادر کنارک و زرآباد با موافقت وزیر صمت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود شهرکی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، از تصویب اجرای رویه ملوانی در بنادر کنارک و زرآباد خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با پیگیری استاندار و اداره‌کل صمت استان و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، در چارچوب ماده 12 سند توسعه استان به تصویب رسیده است.

وی افزود: با تاکید استاندار سیستان و بلوچستان بر اضافه شدن رویه ملوانی به سند توسعه استان و پیگیری‌های مستمر اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، این موضوع با موافقت وزیر صمت در ماده 12 سند توسعه استان گنجانده شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با اشاره به روند تصویب بنادر مشمول این رویه گفت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذ شده، مقرر بود بنادر واجد شرایط در کارگروه ماده 4 قانون ساماندهی مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی و معیشت مرزنشینان بررسی و معرفی شوند.

شهرکی ادامه داد: در همین راستا و به درخواست اداره کل صمت استان، نشست این کارگروه سوم آبان‌ماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان نیز حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این نشست بنادر کنارک و زرآباد به عنوان بنادر مجاز برای اجرای رویه ملوانی تصویب شدند و به این ترتیب، یکی از بندهای سند توسعه استان در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله اجرا شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان تصویب این رویه را گامی موثر در مسیر توسعه تجارت مرزی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در جنوب استان دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای رویه ملوانی زمینه افزایش فرصت‌های شغلی، گسترش مبادلات تجاری و بهبود معیشت ساحل‌نشینان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

برچسب ها: بنادر و دریانوردی ، صنایع
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