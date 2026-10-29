باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ عارف، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی به ویژه مشارکت‌های مردمی و خیرین برای تحقق نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: این رویکرد و کار ارزشمندی که با همکاری بخش‌های مختلف مردمی و تسهیلگری دولت در انجام است به عنوان الگوی حل مسئله و پیشرفت شایسته تقدیر است و استان یزد نیز همواره در زمینه مدرسه‌سازی پیشتاز بوده و از دیرباز خیرین بسیار خوشنام و برجسته‌ای در این عرصه داشته است.

عارف افزود: به همین دلیل، وضعیت استان یزد در مقایسه با متوسط کشوری از نظر سرانه دانش‌آموزی بالاتر بوده و این جایگاه ریشه‌دار در سرمایه اجتماعی نتایج اثرگذاری نیز در زمینه نخبه‌پروری و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی به همراه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به‌ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تقویت رویکرد مهارت محور در کشور تصریح کرد: در دولت به دنبال این هستیم که رشته‌های فنی و حرفه‌ای کاربردی و بیشتری ایجاد و در مناطق مختلف فعال شوند تا دانش‌آموزانی که در رشته‌های نظری تحصیل می‌کنند نیز بتوانند در یک یا دو زمینه کاری، مهارت لازم را فرا بگیرند.

عارف با بیان اینکه استان یزد در این زمینه نیز پیشتاز است، ادامه داد: خوشبختانه وضعیت آموزش‌وپرورش در استان یزد مناسب است و این موضوع به ارتقای سطح آموزشی کشور نیز کمک می‌کند و از بعد دیگر نیز با توجه به ماهیت فناورانه و تولیدی در سال‌های اخیر مهارت افزایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

عضو هیئت دولت با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان یزدی در کنکور سراسری گفت: استان یزد در این زمینه پیشتاز بوده و معمولاً هر سال تعداد زیادی از رتبه‌های برتر کنکور متعلق به این استان است.

معاون اول رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های استان یزد، این الگو به سایر استان‌ها نیز منتقل شود و افزود: وزارت آموزش‌وپرورش وظیفه دارد از دستاورد‌های ارزشمند این استان در بخش آموزش‌وپرورش استفاده و حمایت کند. امیدواریم بتوانیم این دستاورد‌ها را به سایر استان‌ها منتقل کنیم و همه با هم در این مسیر پیش برویم.