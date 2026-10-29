شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابرا نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اغلب اوقات خریداران خودرو با مشکل تاخیر در تحویل خودرو‌ از سوی شرکت های خودروساز در موعد تحویل با تاخیرمواجه شده است. این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی ساینا بصورت داستان پر غصه درآمده و موجب نارضایتی شهروندان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام تاخیر مدت ۵ ماه است که ما چشم انتظار تحویل خودروی ساینا هستیم. خرداد ماه باید تحویل می‌دادند، اما تا کنون نسبت به تحویل آن هیچ اقدامی نشده است.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.