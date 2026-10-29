باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید علاءالدین کراماتی فرماندار شهرستان شیراز در آئین عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی ۸ پروژه در حوزه‌های حمل‌ونقل و ترافیک و خدمات شهری که هم‌زمان با بهره‌برداری از ۴ دستگاه اتوبوس با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در شهر صدرا آغاز شد، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی عالمانه، همدلی و تلاش خالصانه برای توسعه شهر‌ها گفت: اقدامات مؤثر و امیدبخش در شهر صدرا نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های بزرگی را به اجرا رساند و زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کرد.

او با قدردانی از حضور مردم و مسئولان اظهار کرد: حضور شهروندان در این مراسم نشان‌دهنده علاقه آنان به شهر صدرا و دغدغه‌مندی نسبت به توسعه، پیشرفت و شکوه این شهر است.

کراماتی با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس شورا و شهردار صدرا افزود: همراهی مسئولان و تلاش مجموعه مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، زمینه‌ساز امیدواری بیشتر نسبت به آینده این شهر است.

فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر اینکه مردم بیش از سخنرانی به مشاهده نتایج اقدامات نیاز دارند، گفت: جامعه امروز بیش از هر چیز به عملکرد مسئولان و آثار ملموس تصمیم‌ها در زندگی روزمره نیازمند است. ازاین‌رو، باید به‌جای بسنده کردن به گفتار و وعده‌ها، زمینه اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای را فراهم کنیم.

کراماتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهر صدرا تصریح کرد: آنچه در روند فعالیت‌های مدیریت شهری مشاهده می‌شود، می‌تواند زمینه امیدواری به اجرای اقدامات بزرگ‌تر را فراهم کند. این تجربه نشان می‌دهد که در سطح ملی، استانی، شهرستانی و محلی نیز می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، به نتایج ارزشمند دست یافت.

او برنامه‌ریزی علمی و هدفمند را از الزامات تحقق توسعه دانست و افزود: برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید بدانیم چه مسیری را دنبال می‌کنیم و با چه برنامه‌ای می‌خواهیم به مقصد برسیم. حتی از امکانات محدود نیز می‌توان بیشترین بهره را گرفت، مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی‌ها عالمانه، دقیق و مبتنی بر شناخت نیاز‌ها و ظرفیت‌ها باشد.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند همه اهداف توسعه‌ای را محقق کند. همراهی مردم، همدلی مسئولان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف، از عوامل مؤثر در پیشبرد امور و تحقق برنامه‌هاست.

کراماتی با اشاره به ضرورت پاسداشت کشور و سرمایه‌های اجتماعی آن اظهار کرد: همه ما در قبال سرزمین، کشور و مردم خود مسئولیت داریم و باید این مسئولیت را با تمام توان انجام دهیم. کشور و شهر خود را باید همچون خانه و خانواده‌مان بدانیم؛ همان‌گونه که برای حفظ آسایش و پیشرفت خانواده تلاش می‌کنیم، باید برای آبادانی سرزمینمان نیز با جدیت و دلسوزی گام برداریم.

او با بیان اینکه توجه به منافع عمومی و تلاش برای پیشرفت کشور باید در اولویت مسئولان قرار گیرد، افزود: اگر همان میزان دلسوزی، پیگیری و تلاشی را که برای خانه و خانواده خود داریم، برای کشور و مردم نیز به کار بگیریم، می‌توانیم با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، چشم‌اندازی روشن برای آینده ترسیم کنیم.

فرماندار شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و حوادث سال گذشته و آنچه حمله دشمنان به کشور توصیف کرد، گفت: ملت ایران در این شرایط، احساس عزت و سربلندی بیشتری را تجربه کرده است. این سرمایه ارزشمند ملی باید حفظ و تقویت شود و مسئولان نیز با تلاش صادقانه، خدمت‌رسانی مؤثر و توجه به مطالبات مردم، در پاسداشت آن نقش‌آفرینی کنند.

کراماتی با قدردانی از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا و تمامی دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌های شهری، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر، روند توسعه شهر شتاب بیشتری بگیرد و نتایج آن در زندگی شهروندان نمایان شود.

آغاز بسته ۵۰۰ میلیارد تومانی پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و حمل‌ونقل

شهردار صدرا نیز از افزایش سهم درآمد‌های محقق‌شده و اقدامات در دست اجرای شهرداری صدرا از ۱۴ به حدود ۴۰ درصد طی دو ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد: بسته‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری و حمل‌ونقل این شهر در دستور کار قرار گرفته است.

پژمان شفیعی با اشاره به رویکرد مدیریت جدید شهری اظهار کرد: برنامه‌محوری، تحول‌گرایی و تقویت همبستگی اجتماعی، سه محور اساسی فعالیت مدیریت شهری صدراست و تلاش می‌کنیم این رویکرد‌ها در قالب پروژه‌های عملیاتی و اقدامات مؤثر، به بهبود شرایط زندگی شهروندان منجر شود.

او با اشاره به آغاز فعالیت خود در شهرداری صدرا از حدود دو ماه پیش افزود: در ابتدای مسئولیت، برنامه‌ها و اهدافی را برای توسعه شهر و رفع مشکلات آن مطرح کردیم و بر این اساس، تلاش شد بودجه، تعریف پروژه‌ها و شناسایی نیاز‌ها و تنگنا‌های شهر با نگاهی برنامه‌محور دنبال شود.

شهردار صدرا با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مردم و مدیریت شهری تصریح کرد: در این مدت تلاش کردیم با حضور در محلات مختلف، نشست‌های مردمی و ارتباط با گروه‌ها و اقشار گوناگون، زمینه تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی را فراهم کنیم. با این حال، همچنان برای رفع نارضایتی‌ها، کاهش فاصله میان مردم و مدیریت شهری و رسیدگی به دغدغه‌های شهروندان، نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

شفیعی نتیجه‌گرایی را لازمه تحقق تحول در شهر دانست و گفت: برنامه‌ریزی و ایجاد همبستگی اجتماعی زمانی ارزشمند است که نتایج آن در زندگی مردم دیده شود؛ ازاین‌رو، هدف ما این است که برنامه‌ها و اقدامات مدیریت شهری به نتایج ملموس و رضایتمندی شهروندان منجر شود.

او در ادامه، با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری صدرا بیان کرد: در زمان آغاز مسئولیت، میزان تحقق درآمد‌ها و پیشرفت اقدامات مرتبط با برنامه‌های عمرانی و درآمدی حدود ۱۴ درصد بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، جذب درآمد‌ها و اقداماتی که در دست اجرا قرار دارد، این میزان اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

شهردار صدرا با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های جدید، نخستین گام از برنامه توسعه عمرانی شهر به شمار می‌رود، اظهار کرد: امروز یک بسته عمرانی، خدمات شهری و حمل‌ونقل به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان را آغاز می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مرحله‌ای، هدفمند و ماندگار به اجرا برسانیم.

شفیعی با اشاره به پروژه‌های فضای سبز و پارک‌های شهری گفت: یکی از طرح‌های این بسته، اجرای پارک محلی وحدت است که در محل برگزاری این مراسم عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. همچنین توسعه و تکمیل پارک خانواده، فاز دوم، در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: تکمیل پارک خانواده از مطالبات شهروندان بوده است؛ زیرا این مجموعه با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان با نواقصی روبه‌روست. در همین راستا، تکمیل بخش‌های عمرانی، احداث پارکینگ، ایجاد مراکز رفاهی و توسعه امکانات موردنیاز در دستور کار قرار گرفته تا این پارک به فضایی پویاتر و مناسب‌تر برای استفاده خانواده‌ها تبدیل شود.

تحویل چهار دستگاه اتوبوس و پیگیری خرید ۱۰ دستگاه دیگر

شهردار صدرا در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از محور‌های مهم برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: چهار دستگاه اتوبوس به شهرداری تحویل داده شده که برای تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

او افزود: پیگیری برای خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز در جریان است و امیدواریم با تأمین این ناوگان، گام مؤثری در ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهروندان برداشته شود.

شفیعی با اشاره به افزایش هزینه تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، قیمت هر دستگاه اتوبوس حدود ۳۴ میلیارد تومان است و این رقم ممکن است در فاصله زمانی کوتاهی تغییر کند؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برای تأمین ناوگان موردنیاز شهر را دوچندان می‌کند.

او با اشاره به نارضایتی شهروندان از وضعیت آسفالت معابر صدرا گفت: نامناسب بودن آسفالت برخی خیابان‌ها و معابر، یکی از مشکلات اساسی شهر است و این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی، می‌تواند بر ایمنی تردد شهروندان نیز تأثیر بگذارد.

شهردار صدرا ادامه داد: در همین راستا، عملیات اجرایی آسفالت بیش از ۹۰ معبر شهری، با سطحی بالغ بر ۵۰۰ هزار مترمربع و اعتباری در حدود ۲۸۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

به گفته شفیعی، عملیات اجرایی آسفالت از فاز دو شهر صدرا آغاز شده و این برنامه در ادامه، برای بهسازی معابر شهری دنبال خواهد شد.

او همچنین به اجرای پروژه‌های مرتبط با اصلاح و بهسازی معابر، تک‌لبه‌ها و جدول‌گذاری اشاره کرد و افزود: این اقدامات بخشی از برنامه عمرانی مدیریت شهری برای ساماندهی معابر و بهبود زیرساخت‌های شهری است.

شهردار صدرا با تأکید بر تداوم روند توسعه عمرانی شهر اظهار کرد: آغاز این پروژه‌ها، نخستین گام از مسیر پیش‌بینی‌شده برای توسعه صدراست و تلاش می‌کنیم طرح‌های عمرانی و پروژه‌های شاخص شهر را با برنامه‌ریزی مشخص و به‌صورت مرحله‌ای پیش ببریم.

شفیعی افزود: برنامه داریم تا پایان سال، مراحل دیگری از پروژه‌های شهری را نیز آغاز کنیم و گزارش پیشرفت اقدامات را در قالب برنامه‌های اجرایی به شهروندان ارائه دهیم.

او با اشاره به پرهیز مدیریت شهری از تشریفات غیرضروری در مراسم آغاز پروژه‌ها گفت: هدف ما این است که هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شویم و زمان و ظرفیت مجموعه مدیریت شهری صرف پیشبرد امور و خدمت‌رسانی به مردم شود.

شهردار صدرا در پایان، همراهی مردم، مسئولان، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی و همکاری، اجرای پروژه‌ها و اصلاح روند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهرداری، به ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.

توسعه شهری باید بر پایه آمار، نیاز‌های شهروندان انجام شود

مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و مردم‌محور در مدیریت شهری صدرا گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای خدمات شهری از جمله محور‌های اقدامات مدیریت شهری است که باید متناسب با نیاز‌های شهروندان و شاخص‌های توسعه شهری دنبال شود.

او با اشاره به روند اقدامات توسعه‌ای در صدرا اظهار کرد: امروز در حوزه مدیریت شهری صدرا، با رویکردی مبتنی بر برنامه‌ریزی و نگاه کارشناسی، شاهد آغاز اقدامات و تحولات مختلفی در بخش‌های گوناگون شهری هستیم.

کشاورزی تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه فضای سبز، افزایش سطح خدمات شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی را از جمله محور‌های مهم فعالیت مدیریت شهری برشمرد و افزود: تحقق این برنامه‌ها نیازمند هماهنگی میان مجموعه شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر بخش‌های مرتبط با توسعه شهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با قدردانی از شهردار و کارکنان شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین نخبگان، بزرگان و شهروندان مطالبه‌گر صدرا گفت: همراهی این مجموعه‌ها و مشارکت شهروندان می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر شهر و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای باشد.

کشاورزی با اشاره به آغاز فعالیت مهدی شفیعی به‌عنوان هشتمین شهردار صدرا تصریح کرد: آنچه در این دوره از مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی مدون بر اساس آمار، اطلاعات و داده‌های مربوط به شهر و همچنین شناسایی نیاز‌های واقعی شهروندان است.

او تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری باید با توجه به نیاز‌های مردم و شاخص‌های مرتبط با سرانه‌های شهری انجام شود تا اقدامات اجرایی، علاوه بر برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی، بتواند پاسخ‌گوی مطالبات و انتظارات شهروندان باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار رویکرد مردم‌محوری در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و مشارکت شهروندان و تعامل میان شورا و شهرداری، شاهد اجرای پروژه‌های بیشتر و شتاب‌گرفتن روند توسعه شهر صدرا باشیم.

ضرورت توزیع عادلانه منابع مالی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر صدرا نیز با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه منابع مالی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از سیاست‌های مهم مدیریت شهری، توزیع عادلانه منابع و امکانات در نقاط مختلف شهر است؛ رویکردی که با حضور شهردار جدید و پیگیری برنامه‌های عمرانی، زمینه اجرای اقدامات و تحولات تازه‌ای را فراهم کرده است.

مرتضی زارع با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای سبز افزود: سرانه فضای سبز شهر صدرا از ۱۱ هکتار به ۳۳ هکتار افزایش یافته است که نشان‌دهنده توسعه این بخش از زیرساخت‌های شهری است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر صدرا همچنین با اشاره به وضعیت پیاده‌رو‌های شهر گفت: صدرا در گذشته با کمبود جدی پیاده‌رو مواجه بود، اما با تلاش مجموعه مدیریت شهری، تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر پیاده‌روسازی انجام شده است. با وجود این اقدامات، هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید روند توسعه و تکمیل پیاده‌رو‌ها ادامه پیدا کند.

زارع با تأکید بر ضرورت تحقق رویکرد تحول‌گرایی در مدیریت شهری تصریح کرد: انتظار می‌رود پروژه‌های عمرانی در تمامی نقاط شهر صدرا و متناسب با نیاز‌های شهروندان اجرا شوند تا آثار توسعه در مناطق مختلف شهر به‌صورت متوازن نمایان شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت خیابان طبیعت، از مسئولان شرکت عمران صدرا خواست برای رفع موانع موجود و تکمیل این پروژه اقدام کنند.

زارع خطاب به فرماندار شهرستان شیراز اظهار کرد: خیابان طبیعت با صرف تلاش فراوان و استفاده از منابع عمومی احداث و آسفالت شده است، اما با وجود گذشت حدود چهار سال، این محور همچنان به بهره‌برداری کامل نرسیده است.

او با بیان اینکه این خیابان قرار بود به‌عنوان یکی از مسیر‌های ارتباطی مهم، دسترسی به مجتمع آرین را تسهیل کند، افزود: با وجود انجام بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی، وجود موانعی از جمله نیوجرسی و مسئله مربوط به یک تیر برق، روند تکمیل و بهره‌برداری از این محور را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر صدرا ادامه داد: با توجه به اینکه برای این مسیر پیش‌بینی‌هایی از جمله اجرای میدان نیز مطرح بوده، انتظار می‌رفت موانع موجود در مدت‌زمان کوتاه‌تری برطرف شود؛ با این حال، پس از گذشت چهار سال، این پروژه همچنان ناتمام مانده است.

زارع با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع خاطرنشان کرد: پیگیری‌های متعددی از سوی مدیریت شهری انجام شده، اما تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. از فرماندار شهرستان شیراز درخواست داریم با ورود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع موانع و بهره‌برداری از این مسیر را فراهم کند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: شهروندان باید بتوانند از زیرساخت‌هایی که برای احداث آنها هزینه شده است، بهره‌مند شوند و انتظار می‌رود با همکاری مسئولان ذی‌ربط، مشکل خیابان طبیعت هرچه سریع‌تر برطرف شود.