باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - یونس فرهمند مدیر امور برق مراغه گفت:به منظور ارتقای ظرفیت پست فوق‌ توزیع عشرت‌آباد ترانس ۳۰ مگاولت‌آمپر آن از مدار خارج و یک دستگاه ترانس جدید ۵۰ مگاولت‌آمپر نصب شد.

فرهمند افزود:اجرای این طرح موجب بهبود وضعیت شبکه، کاهش فشار ناشی از بار مصرفی شده و به کاهش خاموشی‌ها کمک کند.

مدیر امور برق مراغه گفت: افزایش ظرفیت پست فوق‌توزیع عشرت‌آباد از اقدامات زیرساختی مهم در مسیر تقویت شبکه برق مراغه است.

وی افزود: با اجرای این طرح ظرفیت تامین برق این پست افزایش یافته و گام مهمی برای رفع بخشی از مشکلات دیرینه شبکه برق شهرستان برداشته شده است.

فرهمند خاطرنشان کرد:این اقدام در شرایطی انجام شده است که ضعف ولتاژ و محدودیت ظرفیت شبکه برق طی سال‌های گذشته به یکی از مشکلات زیرساختی مراغه تبدیل شده بود و افزایش مصرف برق به‌ ویژه در دوره‌های اوج بار فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق شهرستان وارد می‌کرد.