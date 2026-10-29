مدیر امور برق مراغه گفت: با هدف کاهش نوسانات و خاموشی‌های برق ظرفیت پست فوق توزیع عشرت آباد مراغه از ۶۰ به ۸۰ مگاولت‌ آمپر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - یونس فرهمند مدیر امور برق مراغه گفت:به منظور ارتقای ظرفیت پست فوق‌ توزیع عشرت‌آباد ترانس ۳۰ مگاولت‌آمپر آن از مدار خارج و یک دستگاه ترانس جدید ۵۰ مگاولت‌آمپر نصب شد.

فرهمند افزود:اجرای این طرح موجب بهبود وضعیت شبکه، کاهش فشار ناشی از بار مصرفی شده و به کاهش خاموشی‌ها کمک کند.

مدیر امور برق مراغه گفت: افزایش ظرفیت پست فوق‌توزیع عشرت‌آباد از اقدامات زیرساختی مهم در مسیر تقویت شبکه برق مراغه است.

وی افزود: با اجرای این طرح ظرفیت تامین برق این پست افزایش یافته و گام مهمی برای رفع بخشی از مشکلات دیرینه شبکه برق شهرستان برداشته شده است.

فرهمند خاطرنشان کرد:این اقدام در شرایطی انجام شده است که ضعف ولتاژ و محدودیت ظرفیت شبکه برق طی سال‌های گذشته به یکی از مشکلات زیرساختی مراغه تبدیل شده بود و افزایش مصرف برق به‌ ویژه در دوره‌های اوج بار فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق شهرستان وارد می‌کرد.

برچسب ها: امور برق مراغه ، تامین برق
خبرهای مرتبط
حل مشکل واگذاری زمین برای احداث پست ۴۰۰ کیلوولتی هشترود
واگذاری زمین برای احداث پست برق در هشترود
مشکل واگذاری زمین برای احداث و واگذاری پست ۴۰۰ کیلو ولتی هشترود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
چالش‌های نظام سلامت؛ از افت سهم اعتبارات پژوهشی تا ضرورت ساماندهی مراکز تحقیقاتی