رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، اظهار کرد: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تاکنون اجازه ندادیم روند تولید متوقف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان رئیس مستضعفان انقلاب اسلامی، با اشاره به ورود شرکت اظهار کرد: در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا شرکت‌های بنیاد را به بازار سرمایه وارد کنیم و زمینه مشارکت مردم در مالکیت و منافع این بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آوریم.

وی افزود: رویکرد بنیاد مستضعفان در این واگذاری‌ها، صرفاً عرضه سهام در بازار سرمایه نیست، بلکه تلاش می‌کنیم سهام به جامعه هدف بنیاد، یعنی محرومان و مستضعفان، برسد تا این اقشار نیز فرصت سهامدار شدن در شرکت‌های بزرگ اقتصادی را داشته باشند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تحقق این هدف گفت: در این طرح، به افراد واجد شرایط تسهیلات داده می‌شود تا بتوانند سهام شرکت‌ها را خریداری کنند و از این طریق، مالک بخشی از دارایی‌های اقتصادی شوند.

دهقان ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که افراد بتوانند از محل سود سهامی که در اختیار دارند، تسهیلات اولیه را بازپرداخت کنند؛ به این ترتیب، ضمن فراهم شدن امکان سهامدار شدن محرومان و مستضعفان، زمینه بهره‌مندی آنان از منافع حاصل از فعالیت شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی توسط مجموعه شرکت‌های بنیاد در سه سال گذشته خبر داد و گفت: رشد اقتصادی حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در سه سال گذشته به متوسط سالیانه حدود ۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان دارای دو بازوی اقتصادی و اجتماعی است، گفت: بازوی اجتماعی با تأکید بر محرومیت‌زدایی و توانمندسازی مردم فعالیت می‌کند و بازوی اقتصادی بر تأمین منابع مالی پایدار جهت استمرار و تحقق اهداف، حول محور مأموریت اصلی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: گروه اقتصادی شامل ۱۰ هلدینگ اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف صنایع معدنی و فلزی، صنایع نفت، گاز و مشتقات، کشاورزی و دامپروری، مرغ و طیور، صنایع غذایی، عمران و ساختمان، برق و انرژی، حمل و نقل، مالی و سرمایه‌گذاری و گردشگری و تفریحی فعالیت می‌کنند؛ علاوه بر این، سازمان اموال و املاک، موسسه تحقیق و توسعه دانشمند  نیز در حوزه‌های اقتصادی فعالیت دارند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر حرکت بنیاد از واگرایی، پراکنده‌گی و کار سطحی‌نگر به سمت هم‌گرایی، تمرکز و کار عمیق، گفت: در مسیر فعالیت‌های اجتماعی تاکید داریم که از تبدیل بنیاد به یک خیریه ارائه دهنده کمک‌های موردی و ناپایدار پرهیز کنیم.

دهقان ادامه داد: در فعالیت‌های اقتصادی نیز چابک‌سازی، بازآرائی و کاهش تعداد شرکت‌ها از ۱۷۹ شرکت به ۱۱۰ شرکت و ساماندهی رشته‌فعالیت‌ها از ۳۶ به ۲۰ رشته‌فعالیت را به اجرا رسانده‌ایم.

وی افزود: در این مسیر به اهدافی از جمله کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری، واگذاری مدیریت بنگاه‌های غیر ضرور به مردم، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و تکمیل زنجیره ارزش رشته‌فعالیت‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: در این ارتباط و در راستای اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد، مدل عملیاتی مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در تولید را در چهار محور تدوین و ابلاغ کردیم، رشته‌فعالیت‌ها و شرکت‌های غیرضرور را واگذار و راهبرد بورسی‌سازی شرکت‌ها را اتخاذ کردیم.

دهقان همچنین با اشاره به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، اظهار کرد: از ابتدای جنگ 12 روزه تاکنون اجازه ندادیم روند تولید و ارائه خدمات در شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد متوقف شود.

وی ادامه داد: در تمام طول جنگ، عملیات ترخیص کالا و فعالیت‌های اپراتوری در بندر شهید رجایی بدون وقفه ادامه یافت؛ این در حالی بود که بسیاری از شرکت‌های دیگر فعالیت‌های خود را متوقف کرده بودند. همچنین، هم‌زمان با بروز مشکل در بندر شهید رجایی، بنادر چابهار و انزلی و مرزهای ریمدان و اینچه‌برون را فعال کردیم تا روند جابه‌جایی و ترخیص کالا تداوم یابد.

 

برچسب ها: ترخیص کالا ، واحدهای تولیدی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
واریز سود سهام عدالت ملت مظلوم و بی‌دفاع رو پیگیری کنید. از سال مالی ۴۰۳، هنوز بخشی از سود مردم پرداخت نشده. مال مردم رو به مردم برگردانید.
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