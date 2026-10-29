باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه ۷ آبان ماه با حضور «کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، برگزار شد.

غریب‌آبادی در این نشست سه‌ساعته، ضمن تشریح شرایط کنونی و مسئولیت‌های خطیر دستگاه دیپلماسی کشور، به تبیین اهم اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه طی یک سال و نیم گذشته و در جریان دو جنگ تحمیلی پرداخت و بر ضرورت ارتقای نقش‌آفرینی فعال، هدفمند و نتیجه‌محور این وزارتخانه در دفاع از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات پیچیده نظام بین‌الملل و تهدید‌های پیش روی صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد که فعالیت‌های دیپلماتیک باید با اتخاذ رویکردی راهبردی، ابتکارمحور و نتیجه‌گرا، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های چندجانبه و سازوکار‌های حقوق بین‌الملل برای پیشبرد اهداف و منافع ملی به‌صورت مؤثر بهره‌برداری کند.

غریب‌آبادی همچنین با تشریح راهبرد‌های آتی وزارت امور خارجه در حوزه حقوقی و بین‌المللی، بر ضرورت تقویت دیپلماسی حقوقی، مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق ملت، پیگیری مستمر ابعاد حقوقی تحولات و تدوین پرونده‌های جامع حقوقی ـ سیاسی تأکید کرد.

وی بررسی ظرفیت‌های موجود برای تثبیت مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ناقض حقوق و اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای احقاق حقوق ملت ایران را از جمله اولویت‌های این حوزه برشمرد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، به ضرورت بازنگری و بهبود شیوه‌های مشارکت، شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نهاد‌های تخصصی سازمان ملل متحد اشاره کرد. وی همچنین تقویت رایزنی‌های هدفمند با کشور‌های همسو و مستقل، توسعه ائتلاف‌سازی و جلب حمایت بین‌المللی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران را از الزامات پیشبرد مؤثر دیپلماسی چندجانبه دانست.

هم‌افزایی دستگاه دیپلماسی و پرهیز از موازی‌کاری، اثربخشی اقدامات را افزایش می‌دهد

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با اشاره به ماهیت چندبعدی مسائل بین‌المللی، هماهنگی مؤثر میان حوزه‌های سیاسی، حقوقی، رسانه‌ای و تخصصی و نیز تقویت همکاری‌های بین‌نهادی را ضروری دانست و تأکید کرد که هم‌افزایی، تبادل اطلاعات و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و موازی‌کاری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و افزایش اثربخشی اقدامات دیپلماتیک دارد.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت مدیران در فعال‌سازی ظرفیت‌های کارشناسی، خواستار توجه بیشتر به پیشنهاد‌های ابتکاری، ارتقای کیفیت اسناد و مواضع، تسریع در شناسایی فرصت‌های اقدام دیپلماتیک و حقوقی و ارائه راهکار‌های عملی و قابل پیگیری شد. وی مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی، تسلط کارشناسی و ارائه تحلیل‌های دقیق، مستند و راهگشا را از الزامات فعالیت در حوزه‌های حقوقی و بین‌المللی دانست.

وی همچنین بر اهمیت کادرسازی، پرورش و توانمندسازی نیرو‌های متخصص و جوان در حوزه حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد و مسئولیت مدیران در شناسایی استعدادها، انتقال تجربه، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای کارشناسان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان را مورد توجه قرار داد.

معان حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در ادامه، تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص برای هر حوزه مأموریتی، تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی اقدامات، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های منظم از اقدامات و نتایج حاصل از آنها را ضروری دانست و تصریح کرد که معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان، صرفاً میزان فعالیت یا حضور در مجامع بین‌المللی نیست، بلکه میزان اثرگذاری اقدامات، دستیابی به نتایج ملموس و سهم هر مجموعه در تقویت جایگاه بین‌المللی و صیانت از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، مهم است.

در ادامه این نشست، شماری از مدیران و کارشناسان حاضر نیز دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهاد‌های تخصصی خود را در ارتباط با حوزه‌های مأموریتی مربوط مطرح کردند و درباره راهکار‌های ارتقای کیفیت عملکرد، بهبود شیوه‌های مشارکت در مجامع بین‌المللی و تقویت اثربخشی اقدامات حقوقی، بین المللی و چندجانبه، به تبادل نظر پرداختند.

منبع: وزارت امور خارجه