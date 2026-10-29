باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: این آزمون در هفت رشته تخصصی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار می‌شود.

عباس سلحشور افزود: شرکت‌کنندگان در این آزمون علاوه بر رشته‌های یادشده، در صلاحیت‌های طراحی، نظارت، اجرا و همچنین کارشناس ماده ۲۷ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به زمان برگزاری این آزمون خاطرنشان کرد: این رقابت علمی طی روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه، در دو نوبت صبح و عصر در حال برگزاری است.

منبع:صدا و سیما