مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، از بهره‌برداری مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی، بزرگ‌ترین مخزن رینگ آبرسانی شهر یزد، با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی - جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، در آیین بهره برداری از مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بابایی استاندار یزد، جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، گفت: توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع آب در شرایط تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، از ضرورت‌های اصلی تأمین پایدار آب شرب در شهر یزد است و این مخزن در همین راستا به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعبی این مخزن افزود: مخزن شهید رئیسی بزرگ‌ترین مخزن رینگ آبرسانی شهر یزد است که با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، مدیریت بهتر فشار شبکه و تقویت آمادگی در برابر شرایط بحرانی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد با بیان اینکه هزینه اجرای این پروژه ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح شامل ۳۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب خاک‌برداری، حدود یک‌هزار و ۵۰ تن آرماتوربندی، ۱۶ هزار مترمربع قالب‌بندی و ۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب بتن‌ریزی بوده و ارزش روز پروژه به ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

علمدار ادامه داد: محدوده تحت پوشش این مخزن از تقاطع چهارراه فاطمیه تا چهارراه نواب صفوی امتداد دارد و بلوار‌های بسیج، مدرس و دهه فجر و خیابان سیدگلسرخ را در بر می‌گیرد. برای انتقال آب به این محدوده‌ها نیز ۱۴ کیلومتر خط آبرسانی با قطر ۸۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، حدود ۴۰ هزار مشترک و جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر از بهبود شرایط تأمین و فشار آب شرب بهره‌مند می‌شوند. همچنین این مخزن با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بهبود مدیریت توزیع آب، در کاهش آسیب‌پذیری شبکه در زمان اوج مصرف و شرایط اضطراری نقش مؤثری دارد.

توسعه رینگ آبرسانی؛ راهبردی برای افزایش تاب‌آوری یزد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به طرح رینگ بزرگ آبرسانی شهر یزد گفت: این طرح شامل ۱۶۸ کیلومتر خطوط انتقال و آبرسانی و احداث مخازنی با ظرفیت مجموع ۱۷۰ هزار مترمکعب است که تاکنون ۹۷ کیلومتر از خطوط آن اجرا شده و پیشرفت فیزیکی ساخت مخازن نیز از ۹۵ درصد فراتر رفته است.

وی افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از مخازن جدید رینگ، ظرفیت مجموع ذخایر آب شرکت آبفای استان، با احتساب مخازن موجود، به ۲۸۰ هزار مترمکعب خواهد رسید و زمان تاب‌آوری شبکه آبرسانی شهر در شرایط قطع آب، مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، به ۴۸ ساعت افزایش می‌یابد.

علمدار با اشاره به نیاز اعتباری این طرح تصریح کرد: برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده رینگ بزرگ شهر یزد و جلوگیری از توقف عملیات اجرایی، اعتباری بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد ریال موردنیاز است.

وی در پایان تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب، در کنار مدیریت مصرف و صیانت از منابع موجود، از الزامات افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان یزدی در شرایط کم‌آبی و بحران است.

برچسب ها: معاون رئیس جمهوری ، افتتاح
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