باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به وضعیت مصرف گاز مشترکان پرمصرف اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که پس از حدود ۱۴ سال در نظام تعرفه‌گذاری گاز کشور مورد استفاده قرار گرفت، اصلاح تعرفه‌ها بود. در سال گذشته، حدود ۲ درصد از مشترکان کشور در گروه بسیار پرمصرف قرار داشتند که به‌تنهایی حدود ۶ درصد از کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دادند.

وی افزود: برای این گروه از مشترکان، با توجه به دلایل مختلف مصرف بالا، میزان قبض گاز متناسب با تعرفه‌های ابلاغ‌شده از سوی هیئت وزیران و نزدیک به نرخ‌های صادراتی محاسبه شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌ها بر کاهش مصرف اثرگذار بوده است، تصریح کرد: سال گذشته با اجرای این اصلاحات، مصرف گاز در بخش خانگی ۵.۸ درصد کاهش یافت که عدد قابل‌توجهی است و به تولید یک فاز عسلویه نزدیک است. این اقدام کمک می‌کند مصرف‌کنندگان نسبت به میزان مصرف خود حساس‌تر شوند.

توکلی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت‌های گاز استانی، تاکنون بیش از ۱۳۲ هزار موتورخانه در سراسر کشور بهینه‌سازی شده است.

وی توضیح داد: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها می‌تواند مصرف گاز هر واحد مسکونی یا مجتمع را حدود ۱۳ تا ۲۵ درصد کاهش دهد و از این طریق نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد.

معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به وجود تعداد زیادی بخاری با راندمان پایین در کشور اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور وجود دارد که تاکنون حدود ۱۸۰ هزار دستگاه از این بخاری‌ها در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد تعویض شده است.

توکلی با تأکید بر اهمیت اقدامات ساده و در دسترس برای کاهش مصرف گاز، نگهداری و تعمیرات سیستم‌های گرمایشی، رسوب‌زدایی پکیج‌ها، تنظیم مشعل و تنظیم دمای پکیج را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف کمک کند.

وی با اشاره به تنظیم دمای پکیج‌ها گفت: تنظیم دمای پکیج در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند آب گرم مورد نیاز را تأمین کند و در عین حال، تفاوتی در تأمین نیاز مصرف‌کننده ایجاد نکند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: این اقدام چند مزیت دارد؛ نخست اینکه از استهلاک و فرسودگی تجهیزات گرمایشی جلوگیری می‌کند و دوم اینکه میزان مصرف گاز را کاهش می‌دهد و در نتیجه، شدت مصرف انرژی نیز پایین می‌آید.

توکلی در پایان بر ضرورت توجه مشترکان به اصلاح الگوی مصرف و استفاده از راهکارهای ساده برای کاهش مصرف گاز تأکید کرد.