\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0627\u062f\u0644 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u063a\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u06cc\u0645 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u063a\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644\u061b \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0641\u0638 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u06af\u0627\u0632\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\n