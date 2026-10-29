پایداری و تداوم خدمات گازرسانی راهکار‌های خاص خود را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل جعفری، رئیس پدافند غیرعامل شرکت گاز استان تهران در برنامه به خانه برمی‌گردیم از شبکه تهران گفت: پدافند غیرعامل؛ راهکاری برای حفظ پایداری و تداوم خدمات گازرسانی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پدافند غیرعامل ، طرح گازرسانی ، گاز شهری
خبرهای مرتبط
تهران به ۷ منطقه مدیریتی تقسیم شد/ مردم مشکلاتشان را کجا پیگیری کنند؟
عضو شورای شهر:
شهرداری به سلطان وعده‌ها تبدیل شده است
ایجاد خانه‌های اجتماعی برای زوج‌های جوان/ مدیریت آب تهران در اختیار شهرداری قرار گیرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
اطفای حریق در یک کارخانه در جاده مخصوص
راهکاری برای حفظ پایداری و تداوم خدمات گازرسانی + فیلم
بررسی دوراهی طلاق یا ادامه زندگی مشترک + فیلم
مهاجرانی: حفاظت از محیط‌زیست باید به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل شود
قانون حمل سلاح محیط‌بانان در مجلس اصلاح می‌شود
ویژگی‌های مهم شخصیت‌های ارزشمند + فیلم
آزادی ۱۴۸۵ زندانی غیرعمد در سال‌جاری بدون حتی یک ریال
نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد
ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور مواصلاتی منتهی به تهران