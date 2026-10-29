باشگاه خبرنگاران جوان - در دل نبرد‌های یمن، یک پهپاد کوچک، اما بسیار مؤثر توانسته معادلات میدان را به نفع نیرو‌های انصارالله تغییر دهد.

رجوم، هگزاکوپتر عمودپرواز ساخت داخل یمن، از یک ابزار ساده شناسایی به سلاحی مؤثر در نبرد‌های زمینی تبدیل شده و ضربات سنگینی به تجهیزات زرهی و تجمعات نیرو‌های عربستان سعودی و متحدانش وارد کرده است. این تحول، نتیجه بهره‌گیری هوشمندانه از تجربیات جنگ اوکراین و لبنان در استفاده از پهپاد‌های کوچک، ارزان و دقیق در ساختار رزم مدرن فناوری محور است.

رجوم یک سامانه شش‌ملخه عمودپرواز است که به موتور الکتریکی قدرتمند، سیستم‌های کنترل پیشرفته و دوربین‌های هوشمند با کیفیت بالا برای عملیات شبانه‌روزی مجهز شده است. طراحی شش‌ملخه آن، پایداری بیشتری در شرایط جوی دشوار و ظرفیت حمل بار بالاتری فراهم کرده و همین ویژگی‌ها، آن را به یک پرنده تهاجمی قابل اعتماد تبدیل کرده است.

قابلیت اصلی رزمی رجوم حمل و رهاسازی چهار تا شش بمب کوچک و سبک یا پرتاب گلوله‌های توپ و خمپاره‌های ارتقایی و متناسب سازی شده با ریزپرنده است. نسل سوم این پهپاد می‌تواند تا مسافت ۱۰ کیلومتر پرواز کند و مهمات خود را از ارتفاع مناسب رها سازد.

برخی گزارش‌های میدانی از افزایش برد در نسخه‌های جدیدتر خبر می‌دهند، اما برد استاندارد عملیاتی همچنان ۱۰ کیلومتر اعلام شده است. این ترکیب از برد مناسب، پرواز عمودی و امکان حمله از ارتفاع بالا، به نیرو‌های انصارالله اجازه داده بدون ورود به محدوده آتش مستقیم دشمن، اهداف زرهی را هدف قرار دهند.

نیرو‌های انصارالله از این پهپاد در جبهه‌های استان مأرب و ساحل غربی یمن استفاده کرده‌اند. رجوم در موارد متعددی خودرو‌های زرهی و تجمعات دشمن را منهدم کرده است. دقت حملات به‌گونه‌ای است که بمب‌های کوچک به نقاط آسیب‌پذیر برجک تانک اصابت می‌کنند؛ روشی که پیش‌تر در جنگ اوکراین با پهپاد‌های FPV آزموده شده و اکنون در یمن بومی‌سازی شده است.

توسعه ریزپرنده‌های انصارالله از ۲۰۱۷ آغاز شده و سال‌ها پیش از فراگیر شدن پهپاد‌های کوچک در جنگ‌های مدرن، مسیر ساخت پرنده تهاجمی بومی را دنبال کرده است. درس اصلی جنگ اوکراین برای آنها این بود که در نبرد زمینی، لزوماً نیازی به سلاح‌های پیچیده و گران‌قیمت نیست؛ ترکیب یک پرنده کوچک، دوربین دقیق، مهمات سبک و تاکتیک خلاقانه می‌تواند برتری زرهی دشمن را خنثی کند. رجوم دقیقاً بر همین اساس طراحی و به کار گرفته شده است: سلاحی ارزان، قابل تولید انبوه، ساده در استفاده و بسیار مؤثر در عمل.

امروز رجوم به ابزار اصلی نبرد زمینی انصارالله تبدیل شده است. در حالی که عربستان برای یک عملیات هوایی دست به خرید تسلیحاتی گسترده میلیارد دلاری از صنایع نظامی آمریکا می‌کند، ریزپرنده‌های ساده و بومی یمنی نیرو‌های عربستان را زمینگیر کرده‌اند.

ترکیب شناسایی دقیق، پرواز پایدار، برد ۱۰ کیلومتری و قابلیت رهاسازی چهار تا شش بمب کوچک، از این ریزپرنده یک قاتل زره‌پوش ساخته که نیرو‌های عربستان و مزدوران تحت حمایتش را در جبهه‌های مأرب و ساحل غربی با زمینگیری مواجه کرده است.

تجربه یمن نشان می‌دهد که فناوری بومی و درس‌گیری و به‌روز‌رسانی متناسب با جنگ‌های نوین، می‌تواند توازن قدرت را حتی در برابر تجهیزات پیشرفته تغییر دهد و رجوم نمونه روشنی از این واقعیت است.

منبع: فارس