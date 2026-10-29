استاندار گیلان با تأکید بر تسریع در بازسازی بازار آسیب‌دیده رشت، خواستار تکمیل عملیات زیرساختی در حوزه‌های برق، گاز و مخابرات طی چهار تا شش هفته آینده شد و گفت: با همکاری شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تلاش می‌شود زمینه ازسرگیری فعالیت کسبه در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس امروز (پنجشنبه) پس از نشست بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار آسیب‌دیده رشت، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای این مرکز مهم اقتصادی اظهار کرد: با همکاری شهرداری رشت و دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات زیربنایی در محدوده آسیب‌دیده در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود اقدامات مربوط به شبکه‌های برق، گاز و مخابرات طی چهار تا شش هفته آینده به سرانجام برسد.

وی با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان در حوزه‌های آب، برق، گاز و مخابرات، بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، فراهم‌کردن شرایط بازگشت هرچه سریع‌تر بازاریان به محل کسب و ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی در این محدوده است

پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در خیابان امام خمینی(ره)

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه مشابه در محدوده خیابان امام خمینی(ره) رشت اشاره کرد و گفت: شهرداری رشت برای بازسازی بنای آسیب‌دیده و فراهم‌کردن شرایط فعالیت مجدد کسبه و مالکان همکاری می‌کند و تلاش بر این است که با مشارکت مالکان و پیمانکاران، عملیات بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

حق‌شناس همچنین درباره تعیین تکلیف واحدهایی که امکان بازسازی یا جبران خسارت آن‌ها در محل وجود ندارد، اظهار کرد: در چنین مواردی، امکان جبران خسارت در نقطه‌ای دیگر از شهر با همکاری شهرداری رشت بررسی خواهد شد تا راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مالکان و کسبه فراهم شود.

 

وی با اشاره به بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در روند بازسازی بازار رشت تصریح کرد: میزان پیشرفت عملیات هر یک از دستگاه‌های مسئول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تکمیل اقدامات زیربنایی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر مجموعه‌های اجرایی است.

 

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: اولویت اصلی، تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن شرایط بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به بازار رشت است تا بازاریان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن کسب‌وکار خود را از سگیرند.

 

برچسب ها: رشت ، بازار
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