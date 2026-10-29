باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، سید اسداله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در آئین تجلیل از خیرین استان آذربایجان‌شرقی گفت: از شروع فعالیت ستاد مردمی دیه در رمضان سال ۱۳۶۹ تا به امروز نزدیک به ۲۰۰ هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند که در راستای همین اتفاق مبارک طی هفت ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۶۴۲۹ زندانی جرایم غیرعمد با جمع کل بدهی نزدیک به ۱۹۹ همّت از بند رهایی یافته و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند.

وی یادآور شد: جدای از این ۳۱۶ زندانی زن و ۴۶۲۸ محکوم مرد که با همت ستاد دیه و از محل کمک‌های نوعدوستانه خیرین صورت پذیرفته است قابل اعتناست ۱۴۸۵ محبوس نیازمند نیز از بند رهایی یافته‌اند که در مسیر استخلاص این مددجویان اعضاء خدوم ستاد مردمی دیه در استان‌ها با استناد به آیات قرآنی و اشارت به روایت‌های متواتر اسلامی از طریق اخذ گشذت رضایتمندانه و تکیه بر ظرفیت «صلح و سازش» بدون هر وجه ریالی اسباب آزادی این بدهکاران اغلب مالی را میسر ساختند که با احتساب این نفرات می‌توان گفت از ابتدای سال ۱۴۰۵ بیش از چهارده هزار زندانی تحت حمایت این نهاد مردمی از بند خلاصی یافته و امروز در جمع خانواده‌های خود بسرمی‌برند.

طلبکاران و قضات در خط مقدم آزادی زندانیان غیرعمد

رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور اظهار کرد: از مجموع دیون ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی این محبوسان مساعدت شده رقمی معادل ۱۹۸ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان در فرآیند رسیدگی، از سوی اولیاءدم یا طلبکاران خصوصی گذشت و بخش عمده‌ای نیز از جانب قضات محاکم در قالب قبولی دادخواست اعسار از رقم کل کسر گردید که از این جهت باید بیان شود شاکیان و مراجع ذی‌صلاح در رسیدگی به پرونده‌های مالی در خط مقدم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تعریف می‌شوند.

عمده زندانیان متقاضی کمک بدهکاران چک هستند

جولایی با تفکیک جرایم زندانیان آزاد شده در هفت ماهه امسال خاطر نشان کرد: از جمع افرادی که در این بازه زمانی با همت ستاد دیه طعم آزادی را چشنیدند محکومان مالی ناشی از صدور چک یا امضاء سفته با ۳۱۵۹ نفر، بدهکاران مهریه با ۱۴۲۳ مددجو و بدهکاران نفقه با ۳۲۱ زندانی بیشترین طیف را به خود اختصاص داده‌اند.