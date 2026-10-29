وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور طی یک شب ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۲۱۴ فروند پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده‌اند؛ رقمی که به گفته این وزارتخانه، بالاترین تعداد پهپاد‌های منهدم‌شده در یک شب محسوب می‌شود.

این رکورد پیشین ۱۱۱۰ پهپاد بود که در ۲۰ سپتامبر گزارش شد؛ حمله‌ای که صد‌ها پهپاد اعزام‌شده به سمت مسکو را نیز شامل می‌شد.

وزارت دفاع روسیه در پیامی در تلگرام اعلام کرد: «طی شب گذشته، نیرو‌های پدافند هوایی مستقر، ۱۲۱۴ فروند پهپاد اوکراینی از نوع هواگرد را رهگیری و منهدم کردند.»

به گفته این وزارتخانه، پهپاد‌ها بر فراز مناطق بریانسک، بلگورود، کورسک، کالوگا، تولا، اسمولنسک، لیپتسک، ورونژ، تور، اوریول، ریازان، ولادیمیر، سامارا، ساراتوف، پنزا، روستوف، منطقه مسکو و همچنین جمهوری‌های باشقیرستان و اودمورتیا سرنگون شدند.

منبع: بریکینگ نیوز