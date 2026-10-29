وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه ایران و ترکیه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ارتباطی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در آیین گرامیداشت سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گفت: روز‌های ملی فرصتی برای پاسداشت تاریخ و هویت ملت‌ها و ارج نهادن به تلاش آنان برای ساختن آینده خویش است، این مناسبت همچنین فرصتی ارزشمند برای تأمل در اهمیت دوستی و همکاری میان کشور‌ها و نقشی است که ملت‌ها می‌توانند در شکل‌گیری جهانی برخوردار از صلح، ثبات و توسعه ایفا نمایند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و ترکیه به‌عنوان دو همسایه با پیشینه‌ای دیرپا در طول تاریخ از پیوند‌های عمیق فرهنگی، تمدنی و انسانی برخوردار بوده‌اند، افزود: روابط دو ملت فراتر از مرز‌های جغرافیایی بر بستر تعاملات تاریخی، مناسبات اجتماعی و میراث غنی فرهنگی و دینی شکل گرفته و در گذر زمان استمرار و استحکام یافته است.

وی تصریح کرد: این پیوند‌های ارزشمند، سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت دوستی و گسترش همکاری‌های متقابل میان دو کشور در جهان امروز به شمار می‌روند.

صادق اظهار کرد: همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور از ارکان مهم این مناسبات به شمار می‌رود، ایران و ترکیه با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع و مکمل اقتصادی فرصت‌های قابل‌توجهی برای گسترش روابط و بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل در اختیار دارند.

وی با تاکید بر اینکه در این میان، موقعیت جغرافیایی ایران و ترکیه جایگاهی ویژه به همکاری‌های حمل‌ونقلی و ارتباطی دو کشور بخشیده است، گفت: توسعه این ارتباطات می‌تواند نقشی سازنده و کلیدی در پیوند اقتصاد‌ها و بازار‌های منطقه ایفا و روابط برادرانه دوکشور را در همه زمینه‌ها تقویت کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما بر این باوریم که گسترش مناسبات اقتصادی و ارتباطی ایران و ترکیه افزون بر تامین منافع متقابل می‌تواند سهمی موثر در تقویت همکاری، رفاه و توسعه پایدار در منطقه داشته باشد.

وی افزود: آینده این مناسبات با اتکا به ظرفیت‌های موجود و اراده مشترک دو کشور فرصتی ارزشمند برای رشد و شکوفایی دو ملت ایجاد می‌کند.

صادق بیان کرد: تحولات تلخ و بحران‌های اخیر منطقه بار دیگر اهمیت صلح، ثبات و مسئولیت مشترک کشور‌ها در حفظ امنیت و آرامش را آشکار ساخته، تجربه این تحولات نشان می‌دهد که امنیت و توسعه ماهیتی به هم پیوسته‌اند و دستیابی به صلح پایدار نیازمند احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و اولویت دادن به گفت‌و‌گو و راه حل‌های مسالمت‌آمیز است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزیر راه و شهرسازی ، ایران و ترکیه
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