مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از کشف و توقیف ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی در ۶ دستگاه تریلی کانتینردار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشید زرگوش، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از کشف و توقیف ۳۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی در ۶ دستگاه تریلی کانتینردار که در میان محموله تره‌بار، با هدف قاچاق به کشور عراق جا ساز شده بود، خبر داد و اظهار کرد: پس از رصد سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره اطلاعات مهران یک محموله سیب‌زمینی هنگام خروج از مرز مهران توسط مأموران گمرک کشف شد.

مدیرکل تعزیرات ایلام افزود: حدود ۳۰ تُن و ۶۰۰ کیلوگرم سیب‌زمینی در ۶ دستگاه تریلی کانتینردار، در کنار سایر اقلام تره‌بار جاسازی شده بود که بررسی‌ها نشان داد این محموله با هدف قاچاق به کشور عراق در حال انتقال است.

وی  ادامه داد: پس از کشف محموله، دستور توقیف هر ۶ دستگاه تریلی توسط شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهران صادر شد و اقدامات قانونی در این راستا در دستور کار قرار گرفت.

زرگوش با اشاره به وضعیت کنونی این کالا خاطرنشان کرد: حمل محصول سیب زمینی از نظر صادراتی ممنوع بوده و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف قانونی کالا به سرعت در خلال رسیدگی پرونده انجام خواهد شد.

برچسب ها: قاچاق ، دستگیری
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محموله ۳۰ تُنی سیب‌زمینی قاچاق در مسیر عراق توقیف شد
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