رئیس کل بانک مرکزی از برگشت رشد سالانه نقدینگی به کانال ۴۰ درصدی در آینده نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: در ادامه تلاش بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی، رشد سالانه نقدینگی باکاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۵۰.۹ درصد رسید.

همتی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با ۲.۷ درصد رشد در مهرماه، به ۲۴ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره، نیاز‌های واحد‌های تولیدی را بیش از پیش تأمین کند.

همتی تأکید کرد: ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کند کرده است که برنامه‌های اصلاحی در خصوص آن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است.

منبع: بانک مرکزی