آزادکار وزن ۶۵ کیلوگرم ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل حریف خود از ترکیه به برتری قاطع رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان، رحمان عموزاد نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران و دارنده ۲ مدال طلای جهان و یک نقره المپیک، در دومین مبارزه مقابل احمد دومان دارنده مدال نقره جهان ۲۰۱۴ از ترکیه به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

عموزاد برای رسیدن به نیمه نهایی باید از سد وازگن توانیان دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان بگذرد.

عموزاد پیش از این در دور نخست مقابل موسایف کشتی گیر روسی الاصل بلژیک با نتیجه ۱۳ بر ۲ به برتری رسیده بود.

حسن یزدانی دیگرنماینده ایران در روز نخست این رقابت ها، پس از پیروزی مقابل حریف کره‌ای، در دومین مبارزه برابر آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی - ژاپنی با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد.

برچسب ها: رحمان عموزاد ، کشتی آزاد
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