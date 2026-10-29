کارشناسان اعلام می‌کنند که روش‌های سنتی تأمین مالی با محدودیت‌هایی از جمله پیچیدگی فرآیند‌ها مواجه بوده که نیازمندبازطراحی در این بخش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازطراحی نظام تأمین مالی تولید با محوریت اقتصاد دیجیتال، یکی از ضرورت‌های اساسی برای تحقق رشد پایدار اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تسریع روند بازسازی و توسعه زیرساخت‌های کشور است. 

در شرایطی که روش‌های سنتی تأمین مالی با محدودیت‌هایی همچون پیچیدگی فرایندها، هزینه‌های بالا و دشواری دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مواجه هستند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تجهیز و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد ایجاد کند. در همین راستا، دولت با رویکردی نوین، بازطراحی روش‌های تأمین مالی تولید و توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.

استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌تواند ارتباط میان سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان منابع و بنگاه‌های تولیدی را تسهیل کند.

کامران پولادی، نماینده مجلس با بیان اینکه شرایط نوین کشور پس از نبرد ۴۰ روزه نیازمند بازنگری عمیق در شیوه حکمرانی اقتصادی است، گفت: استمرار شیوه‌های پیشین اداره کشور کارآمد نیست و برای نوسازی زیرساخت‌ها، دولت و وزارت اقتصاد باید تحولی بنیادین در جذب منابع ایجاد کنند. رویدادهای جدید تأمین مالی و نهادسازی‌های مدرن، درست بر پایه همین ایده تحول‌خواهانه تدوین شده‌اند تا نقدینگی را به بخش‌های مولد هدایت کنند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نیاز کشور در شرایط فعلی، برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از پایان یافتن جنگ و همزمان با ایجاد بازدارندگی برای کشور است که در این زمینه مهم‌ترین رویکرد دولت و وزارت اقتصاد، پیش‌بینی بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌ها و نهاد سازی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی است .

این نماینده مجلس با اشاره به برگزاری رویداد جدید تامین مالی در کشور همراستا با بازطراحی نظام سرمایه‌گذاری کشور خاطرنشان کرد: هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری، نیز برای پیش‌بینی راهکارهای پیش‌روی کشور برای تجمیع قوای اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی بین بازیگران پولی و مالی است که مهم‌ترین ظرفیت‌های جدید تامین مالی توسعه کشور، صنعت بیمه، ابزارهای جدید بازار سرمایه و همچنین اقتصاد دیجیتال و بسترهای مبتنی بر بلاکچین و رمزپول‌ها است که برای جذب سرمایه خارجی بسیار مهم است.

وی در پایان گفت:  این اقدامات با تکیه بر روش‌های تأمین مالی غیرتورمی و بدون شوک‌های پولی، ظرفیت‌های بلااستفاده کشور را نیز فعال می‌کند. در این مسیر، هم‌افزایی صنعت بیمه، بازار سرمایه، بانک‌ها و اقتصاد دیجیتال، مسیر جذب سرمایه برای سازندگی و بازسازی کشور را هموار می‌سازد.

برچسب ها: مالیات ، تولید
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