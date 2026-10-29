باشگاه خبرنگاران جوان - قرار است لباس عروس به تنش بنشیند؛ همان لباسی که شاید ماه‌ها برای انتخابش وقت گذاشته و حالا نگران است در شب عروسی، چطور چند‌کیلو لاغرتر به‌نظر برسد؛ اما ظاهرا بعضی‌ها برای حل این نگرانی، راه تازه‌ای پیدا کرده‌اند؛ راهی که از مزون لباس عروس می‌گذرد و به آمپول لاغری می‌رسد. حالا در کنار پرو لباس و انتخاب تور و تاج، پای پیشنهاد‌هایی به میان آمده که وعده می‌دهند در مدت کوتاهی وزن کم خواهیدکرد! ماجرا فقط یک پیشنهاد عجیب در بازار زیبایی نیست؛ وقتی داروی پزشکی به بخشی از پکیج فروش لباس عروس تبدیل می‌شود، باید پرسید چه‌کسی مسئول سلامت عروس است؟ دکتر اکبر شفیعی، متخصص پزشک اجتماعی و پیشگیری در این‌باره به همشهری پاسخ می‌دهد.

از پرو لباس تا نسخه لاغری

بازار زیبایی همیشه برای شب عروسی پیشنهاد‌های تازه‌ای داشته است؛ از خدمات آرایش و مراقبت پوست گرفته تا رژیم‌های غذایی و برنامه‌های کاهش وزن؛ اما فروش یا پیشنهاد آمپول لاغری در کنار پکیج لباس عروس، ماجرا را از یک خدمت زیبایی فراتر می‌برد. اینجا دیگر صحبت از انتخاب مدل لباس یا اصلاح اندازه دور کمر نیست؛ پای دارویی در میان است.

برای بعضی عروس‌ها، چند کیلو کاهش وزن به دغدغه‌ای جدی تبدیل می‌شود. نزدیک شدن مراسم، پرو نهایی لباس و میل به داشتن اندامی متناسب در عکس‌های عروسی ممکن است آنها را به سمت راه‌حل‌های سریع سوق دهد. همین عجله می‌تواند فرصت بررسی عوارض، شناخت دارو و پرسیدن سؤال‌های ضروری را از بین ببرد؛ به‌خصوص اگر پیشنهاد کاهش وزن، در قالب یک پکیج آماده و وسوسه‌انگیز ارائه شود. دکتر اکبر شفیعی، متخصص پزشک اجتماعی و پیشگیری، در گفت‌و‌گو با برنامه پارک‌وی همشهری تأکید می‌کند که اساسا چیزی به نام لاغری فوری، به‌معنایی که در تبلیغات مطرح می‌شود، وجود ندارد.

هر اضافه‌وزنی آمپول نمی‌خواهد

یکی از پرسش‌های مهم درباره آمپول‌های لاغری این است که چه کسانی واقعا به این دارو‌ها نیاز دارند. آیا هر فردی که چند کیلو اضافه‌وزن دارد، می‌تواند سراغ تزریق برود؟ یا قرار است نگرانی درباره اندازه لباس و ظاهر در شب عروسی، به‌تنهایی بهانه‌ای برای مصرف دارو باشد؟ شفیعی توضیح می‌دهد: دارو‌های کاهش وزن معمولا برای افرادی مطرح می‌شوند که شاخص توده بدنی آنها ۳۰‌یا‌بیشتر است؛ یعنی در محدوده چاقی قرار دارند. در برخی موارد نیز افراد با شاخص توده بدنی پایین‌تر، درصورت ابتلا به بیماری‌های مرتبط با چاقی، ممکن است با تشخیص پزشک، واجد شرایط درمان دارویی باشند.» این متخصص همچنین بر اهمیت آشنایی پزشک با دارو، شناخت عوارض، انتخاب دوز مناسب و بررسی شرایط هر بیمار تأکید دارد. به بیان دیگر، تجویز داروی کاهش وزن قرار نیست تصمیمی یکسان برای همه باشد؛ نوع درمان و ضرورت آن باید براساس وضعیت هر فرد تعیین شود.

وقتی سود فروشنده از سلامت مهم‌تر می‌شود

نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که دارویی با کاربرد پزشکی، به کالایی برای فروش در کنار خدمات غیرپزشکی تبدیل شود. مزون لباس عروس، سالن آرایش یا هر مجموعه دیگری ممکن است در حوزه تخصصی خود خدمات ارائه کند، اما پیشنهاد یا فروش آمپول لاغری، بدون ارزیابی پزشکی و نظارت تخصصی، موضوعی کاملا متفاوت است.

شفیعی این روند را نمونه‌ای از سودجویی از نگرانی افراد درباره ظاهرشان می‌داند؛ «دغدغه‌ای که در آستانه مراسم عروسی می‌تواند شدت بیشتری پیدا کند. وقتی وعده کاهش وزن سریع در کنار خدماتی قرار می‌گیرد که مشتری از قبل برای دریافت آنها هزینه می‌کند، ممکن است تصمیم برای تزریق هم به بخشی از خرید تبدیل شود؛ بی‌آنکه فرد از خود بپرسد آیا اساسا به این دارو نیاز دارد یا نه. در چنین شرایطی، مهم است بدانیم که آمپول لاغری یک محصول معمولی در پکیج زیبایی نیست. انتخاب آن به بررسی سابقه پزشکی، وضعیت سلامت و احتمال بروز عوارض نیاز دارد. حتی اگر دارو برای فرد دیگری نتیجه مطلوبی داشته باشد، نمی‌توان همان نتیجه را برای شخص دیگری تضمین کرد.»

خطری که پنهان می‌ماند

کاهش عدد روی ترازو همیشه به‌معنای رسیدن به اندام سالم‌تر نیست. یکی از هشدار‌های شفیعی درباره مصرف نامناسب دارو‌های لاغری، احتمال کاهش توده عضلانی در کنار کاهش وزن است؛ مسئله‌ای که می‌تواند کیفیت جسمانی فرد را تحت‌تأثیر قرار دهد. او با اشاره به تجربه مراجعه یک زن بالای ۵۰ سال می‌گوید: «این فرد حدود ۷ کیلوگرم اضافه‌وزن داشت و پیش‌تر به او پیشنهاد شده بود آمپول لاغری تزریق کند. پس از بررسی شرایط او، معتقد بود که تزریق ضرورت ندارد و می‌توان با برنامه غذایی و ورزشی مناسب، وزن مورد نظر را بدون پذیرش خطرات غیرضروری کاهش داد. این مثال نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره درمان چاقی نباید تنها براساس عدد ترازو یا تمایل به کوچک‌تر شدن سایز لباس انجام شود. سن، وضعیت عضلات، شرایط جسمی و بیماری‌های احتمالی، همگی در انتخاب روش کاهش وزن اهمیت دارند. البته میزان کاهش وزن و عوارض احتمالی دارو‌ها در افراد مختلف یکسان نیست و نمی‌توان برای همه یک نتیجه مشخص پیش‌بینی کرد.»

منبع: روزنامه همشهری