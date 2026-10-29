وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت چهاردهم با تاکید رییس‌جمهور به دنبال تفویض اختیار بیشتر به استان‌هاست تا هر استان متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خود برای توسعه و حل مشکلات اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: رییس‌جمهور بر حضور وزرا در کنار مردم در شهرهای مختلف و پیگیری مسائل استان‌ها تاکید دارد و در همین راستا، افزایش اختیارات استان‌ها را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری افزود: این استان از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و همراهی چهار نماینده استان در مجلس شورای اسلامی و همدلی مسوولان می‌تواند به پیگیری مسائل و استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند.

میدری با قدردانی از پیگیری‌های استاندار و مسوولان استان تصریح کرد: حضور در استان‌ها فرصتی برای شنیدن مستقیم مشکلات مردم، انتقال مسائل به دولت و همکاری برای رفع آن‌هاست، همچنین تجربه‌های موفق هر استان باید به سایر استان‌ها منتقل شود تا زمینه استفاده از این تجربه‌ها در سطح کشور فراهم شود.

پیگیری مطالبات بازنشستگان و توسعه تولید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مسائل بازنشستگان گفت: بخشی از بازنشستگان همچنان در زمینه همسان‌سازی حقوق با مشکلاتی روبه‌رو هستند و پیگیری برای رسیدگی به مطالبات این گروه با همکاری سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری افزود: مجموعه شیر پگاه از واحدهای شاخص کشور در زمینه تولید شیر خشک است و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی دارد.

میدری تامین مالی طرح‌های دامداری را از دیگر زمینه‌های قابل پیگیری در استان دانست و اظهار داشت: بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون می‌توانند در تامین مالی این بخش نقش موثری داشته باشند تا زمینه توسعه دامداری‌های شیری و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت شناخت ظرفیت‌های محلی در سرمایه‌گذاری گفت: آشنایی مدیران با توانمندی‌های استان و برخورداری از تجربه و اهلیت حرفه‌ای می‌تواند به شناسایی فرصت‌های اقتصادی، افزایش اعتماد و تسهیل تأمین مالی طرح‌ها کمک کند.

ایران به دنبال صلح پایدار است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه اظهار داشت: مردم ایران و رزمندگان در شرایط دشوار ایستادگی کرده‌اند و امیدواریم آمریکا و رژیم صهیونیستی هرچه زودتر به شکست خود اعتراف کنند.

وی با اشاره به تعاملات اخیر با کشورهای همسایه افزود: تقویت همدلی میان کشورهای منطقه می‌تواند به تبیین حقانیت ملت ایران و مقابله با پیامدهای اقدامات رژیم صهیونیستی کمک کند.

میدری با بیان اینکه ایران به دنبال جنگ نبوده است تصریح کرد: در عین حال، ایران تسلیم‌ دشمنان نمی‌شود و امیدواریم با همدلی و ایستادگی، وضعیت نه جنگ و نه صلح پایان یابد و زمینه دستیابی به صلح پایدار فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به ثبات می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد و کشور را در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت همدلی و هم‌صدایی مسوولان و بهره‌گیری از تجربه‌ها و راهنمایی‌های آنان برای تنظیم برنامه‌ها و پیگیری مسائل کشور تاکید کرد.

صدور احکام بازنشستگان باقی‌مانده تا بهمن‌ماه پیگیری می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت احکام گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری گفت: امید می‌رود با تایید احکام از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و تامین منابع مالی، این کار تا بهمن‌ماه امسال انجام شود.

میدری اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته دارد که از این تعداد، به‌جز گروه محدودی از بازنشستگان وزارت کشور و فرهنگیان که جمعیت آنان کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است، احکام سایر بازنشستگان صادر شده است.

وی افزود: احکام این جمعیت پیچیدگی‌هایی دارد که باید با دقت بررسی شود؛ زیرا اگر ملاحظات لازم رعایت نشود، به دلیل تفاوت و تبعیضی که ممکن است ایجاد شود، گروه دیگری از بازنشستگان نیز ناراضی خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به همین دلیل، احکام این گروه باید به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد.

میدری با اشاره به تامین منابع مالی مورد نیاز گفت: سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی را در قالب سهام شرکت‌ها اختصاص داده و سهام مربوطه نیز عرضه شده است تا منابع حاصل از آن در دی یا بهمن‌ماه آماده شود.

وی تصریح کرد: با آماده شدن منابع مالی و تایید احکام، امکان انجام پرداخت‌ها فراهم می‌شود و امید می‌رود این روند تا بهمن‌ماه امسال به نتیجه برسد.

برچسب ها: وزیر کار ، رییس جمهور
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