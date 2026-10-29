شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی زنان روستایی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه روستایی و عشایری بستری مناسب برای استفاده از خدمات حمایتی بیمه روستاییان و عشایر است که امنیت شغلی و اجتماعی را برای فراهم می‌ کند تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با توجه به اهمیت و جایگاه زنان در روستا‌ها پرداخت بیمه سال و با سن ۷۰ سال برای آنها مشکلاتی را به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام خواهش می کنم از دولت بخواهید که زنان روستا با پرداخت ده سال بیمه در سن ۶۰ بازنشسته شوند واقعا زنان روستا کارشان از مردها بیشتر وطاقت فرسا است وکمر درد ودیسک وسیاتیک وزانو درد وپیری زودرس جسمی را در ۵۵ سالگی به خود می بینند، خواهش می کنم دولت در سن ۶۰ با پرداخت ده سال بیمه زنان روستارا بازنشسته اعلام کند،خدارا خوش نمیاید با آقایان یکسان بازنشسته شوند. خواهش می کنم رسیدگی کنید.

برچسب ها: نان روستایی ، بیمه بیمه شدگان ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
سلام باتوجه به تورم لطفا درخصوص معیشت وحقوق وکالا برگ قشر بازنشسته رسیدگی وپی گیری بعمل آید تشکر.
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