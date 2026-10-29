سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» تأکید کرد: سکوت مقطعی میدان نبرد نباید موجب غفلت از تبیین مبانی فکری و تاریخی تحولات منطقه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام استوار‌میمندی سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» حوزه‌های علمیه، در نشست ۱۴۴ «جهاد تبیین» با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد تاریخی و تمدنی تحولات منطقه، گفت: نباید سکوت مقطعی میدان نبرد موجب غفلت از ماهیت تقابل‌های جاری شود؛ بلکه لازم است در کنار روایت رویداد‌های روز، مبانی فکری، تاریخی و اعتقادی تحولات نیز برای مخاطبان تبیین شود.

او اظهار کرد: جهاد تبیین فرصتی برای تعمیق شناخت جامعه نسبت به تحولات جاری و تبیین مبانی فکری و اعتقادی مسائل روز است و باید از این ظرفیت برای افزایش آگاهی و بصیرت مخاطبان بهره برد.

استوار میمندی با اشاره به شرایط کنونی جهان افزود: تحولات امروز را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رویداد‌های سیاسی و نظامی روز تحلیل کرد؛ بلکه باید آنها را در بستر رقابت‌های تمدنی، مبانی فکری و منافع قدرت‌های جهانی مورد بررسی قرار داد.

ضرورت شناخت ابعاد تمدنی تحولات جهان

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» با اشاره به تقابل میان الگو‌های فکری و تمدنی در جهان، تصریح کرد: از یک سو، نظام سلطه و قدرت‌های مبتنی بر منافع مادی قرار دارند و از سوی دیگر، گفتمان اسلامی مبتنی بر قرآن و عترت که جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت خود را در چارچوب آن تعریف می‌کنند.

استوار میمندی با بیان اینکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دارای ابعاد فراتر از محاسبات نظامی و سیاسی هستند، اظهار کرد: در تحلیل شرایط موجود باید به زمینه‌های تاریخی و فکری تصمیمات قدرت‌های جهانی نیز توجه داشت. به اعتقاد وی، شناخت این زمینه‌ها می‌تواند به درک بهتر رفتار بازیگران بین‌المللی و چرایی استمرار برخی منازعات کمک کند.

او همچنین با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انتقاد از رویکرد آنان در قبال قوانین و نهاد‌های بین‌المللی، این اقدامات را نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها و افزایش چالش‌های نظم بین‌المللی دانست.

استوار میمندی در ادامه سخنان خود، با طرح تحلیلی تاریخی و دینی از تحولات منطقه، بخشی از ریشه‌های منازعات کنونی را در روابط تاریخی بنی‌اسرائیل و بنی‌اسماعیل جست‌و‌جو کرد.

او با اشاره به موضوعاتی همچون هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، روابط مسلمانان با قبایل یهودی، پیمان‌های صدر اسلام و حوادثی نظیر جنگ خندق و خیبر، بر ضرورت مطالعه دقیق این مقاطع تاریخی تأکید کرد.

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» با بیان اینکه شناخت تاریخ انبیا و تحولات صدر اسلام می‌تواند در فهم برخی قرائت‌های دینی و سیاسی معاصر مؤثر باشد، چهار محور را برای مطالعه و تبیین در این زمینه پیشنهاد کرد: تبارشناسی بنی‌اسرائیل در تاریخ انبیا، بررسی ویژگی‌های یهودیان در آیات قرآن کریم، مطالعه روابط پیامبر اکرم (ص) با قبایل یهودی مدینه و بررسی رویداد‌های تاریخی صدر اسلام.

او همچنین بر اهمیت بررسی تطبیقی منابع تاریخی و روایی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر پژوهشگران، استادان و فعالان عرصه تبلیغ و تبیین به این موضوعات شد.

جهاد تبیین؛ فراتر از روایت روزانه تحولات

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» با اشاره به شیوه‌های مختلف روایتگری در عرصه رسانه، گفت: تبیین تحولات روز، از جمله بررسی مواضع سیاستمداران، تحرکات نظامی و شرایط میدانی، ضروری است؛ اما این سطح از اطلاع‌رسانی به‌تنهایی برای فهم کامل رویداد‌ها کافی نیست.

او افزود: در کنار روایت اخبار روز، باید مبانی فکری، تاریخی و اعتقادی شکل‌دهنده تحولات نیز برای مخاطبان تشریح شود. به گفته وی، هرچه شناخت جامعه از زمینه‌ها و ریشه‌های رویداد‌ها عمیق‌تر باشد، امکان تحلیل دقیق‌تر مسائل و مواجهه آگاهانه‌تر با فضاسازی‌های رسانه‌ای افزایش می‌یابد.

استوار میمندی همچنین بر ضرورت شناخت شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغی و تبیینی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های جامعه تأکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مناقشات تاریخی و سیاسی درباره هولوکاست و تأسیس رژیم صهیونیستی، به طرح پرسش‌هایی درباره مسئولیت تاریخی کشور‌های اروپایی در قبال این رویداد‌ها و پیامد‌های آن برای مردم فلسطین پرداخت.

استوار میمندی با تأکید بر ضرورت بررسی تاریخی و حقوقی مسئله فلسطین اظهار کرد: در تحلیل این موضوع باید میان حوادث تاریخی اروپا، شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و پیامد‌های سیاسی و انسانی آن برای مردم فلسطین ارتباط برقرار کرد و درباره مبانی حقوقی و تاریخی این تحولات به بحث و بررسی پرداخت.

او همچنین به نقش موقعیت ژئوپلیتیکی غرب آسیا اشاره کرد و گفت: برخورداری این منطقه از منابع انرژی، موقعیت راهبردی و جایگاه تاریخی آن در تحولات جهانی، موجب شده است که در دوره‌های مختلف مورد توجه قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار گیرد.

تأکید بر تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه

استوار میمندی با اشاره به روند تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برای فهم سیاست‌های قدرت‌های جهانی در قبال جمهوری اسلامی ایران، باید علاوه بر اختلافات سیاسی و امنیتی، به جایگاه منطقه‌ای ایران و تأثیر آن بر معادلات غرب آسیا نیز توجه کرد.

او با اشاره به جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، بر ضرورت بررسی اهداف اعلام‌شده طرف‌های درگیر، نتایج میدانی و پیامد‌های سیاسی این رویارویی‌ها تأکید کرد.

این سخنران با بیان اینکه ارزیابی نتایج جنگ‌ها باید با در نظر گرفتن اهداف اولیه طرفین صورت گیرد، گفت: در روایت این تحولات باید از تقلیل مسائل پیچیده به آمار و اخبار پراکنده پرهیز کرد و ضمن بررسی واقع‌بینانه هزینه‌ها و خسارت‌ها، پیامد‌های راهبردی و نتایج حاصل از تحولات را نیز مورد توجه قرار داد.

او همچنین بر اهمیت توجه به پیام‌ها و رهنمود‌های رهبر انقلاب در تحلیل شرایط کشور تأکید کرد و مدیریت تحولات و حفظ انسجام داخلی را از موضوعات مهم در مواجهه با شرایط منطقه‌ای دانست.

ضرورت تعمیق نگاه مخاطبان در عرصه تبیین

سخنگوی قرارگاه جنگ ترکیبی «بلاغ مبین» در جمع‌بندی سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت فعالان فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای در عرصه جهاد تبیین، اظهار کرد: هدف از تبیین، صرفاً انتقال اخبار و اطلاعات نیست؛ بلکه باید زمینه شناخت عمیق‌تر مخاطبان از مبانی و ریشه‌های تحولات فراهم شود.

او افزود: تبیین مؤثر می‌تواند به مخاطبان کمک کند تا مسائل روز را در چارچوبی گسترده‌تر تحلیل کنند و در مواجهه با پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، از قدرت تشخیص و تحلیل بیشتری برخوردار شوند.

استوار میمندی در پایان، بر استمرار فعالیت‌های تبیینی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و توجه به روایت دقیق و مستند تحولات تأکید کرد.