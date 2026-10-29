باشگاه خبرنگاران جوان - سیدطا‌ها علوی اظهار کرد:طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات و افزایش مشارکت مودیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا می‌شود و در قالب آن مودیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های تعریف شده انتخاب کنند.



وی افزود: در سومین سال اجرای این طرح در آذربایجان‌شرقی ۸۹ طرح در هشت حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، آب، کشاورزی و محیط زیست، حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سلامت و رفاه اجتماعی تعریف شده است.



مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در میان حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز ۴ هزار و ۱۳ میلیارد ریال بیشترین اعتبار مورد نیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای با ۴۰ طرح عمدتاً برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام با محوریت مناطق محروم بیشترین تعداد طرح را دارد.



علوی خاطرنشان کرد: در مقابل حوزه‌های صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری هر کدام با یک طرح کمترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده‌اند و اعتبار مورد نیاز این دو طرح به ترتیب ۲۵۰ و ۴۴۹ میلیارد ریال است.



وی گفت:در میان طرح‌های تعریف شده طرح بهسازی راه اصلی بستان‌آباد ـ تبریز، مرند ـ سه‌راهی ایواوغلی، تعریض جاده اردبیل ـ سراب ـ بستان‌آباد و احداث کمربندی بناب با اعتبار مورد نیاز یک‌هزار و ۳۷۳ میلیارد ریال بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده است.



مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی افزود:طرح تکمیل مدرسه سه کلاسه فتح‌المبین آبخواره ورزقان نیز با اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد ریال کمترین اعتبار را در میان طرح‌های معرفی شده دارد.



علوی با تاکید بر نقش مودیان در توسعه زیرساخت‌های استان اظهار کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مودیان علاوه بر پرداخت مالیات می‌توانند به صورت مستقیم در انتخاب محل هزینه‌کرد آن نیز نقش داشته باشند و از نحوه مصرف مالیات پرداختی خود مطلع شوند.



وی ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت مودیان در این طرح منابع مالی بیشتری به طرح‌های اولویت‌دار استان اختصاص یافته و روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و خدماتی آذربایجان‌شرقی شتاب گیرد.



علوی گفت: آخرین مهلت مشارکت مودیان در این طرح ٣٠ آبان ١۴٠۵ همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما