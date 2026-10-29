نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور از مسیر غیرمجاز و رها شدن آنها در سواحل جنوبی تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعرام کرد: طی شبانه روز گذشته ۳ فروند نفتکش متخلف در هنگام عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز پس از برخورد با مین دچار انفجار و آتش سوزی شده و در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این نفتکش‌ها، تمامی سامانه‌های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدار‌های نیروی دریایی سپاه در تلاش بودند از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شوند که با اصابت به مین دریایی منفجر شدند.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود آورده است: مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، آلوده بوده و مالکان و خدمه شناور‌ها در قبال عبور از این مسیر‌ها مسئول هستند و نباید به توهمات سنتکام در فضای مجازی توجه نمایند.

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه خود یادآور شده است: واقعیت در میدان مشخص می‌شود، هر گونه اقدام تحریک آمیز با حمایت و شرارت ارتش تروریست و متجاوز امریکا که مقررات این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سپاه

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن نصیرون
۱۷:۰۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
ماشاالله، دم تمام نیروهای مسلح کشورمان گرم،خدا پشت و پناه تمام شما باد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
جاویدان باد ایران وایرانیان عزیز
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی ...
۴
۸
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